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Транспорт и логистика

«Завод «Дорожных машин» поставил технику в г. Омск для муниципальных служб города

  •  © dormashina.ru

В самом начале осени в Омскую область были поставлены 23 машины, произведенные Заводом «Дорожных машин».

В числе приобретений: снегопогрузчики DM-09, автогрейдеры DM-14, фронтальные погрузчики DM-34, катки дорожные. Столь масштабного обновления автопарка в городе Омске не было уже 15 лет.

Торжественная церемония приёмки техники прошла 6 сентября 2018 на площади у областного Экспоцентра города Омска.

  •  © dormashina.ru
  •  © dormashina.ru

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https://dormashina.ru/news/postavka-tekhniki-v-gorod-omsk.html

Омская область, Завод «Дорожных машин, коммунальная техника
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