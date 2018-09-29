«Завод «Дорожных машин» поставил технику в г. Омск для муниципальных служб города
В самом начале осени в Омскую область были поставлены 23 машины, произведенные Заводом «Дорожных машин».
В числе приобретений: снегопогрузчики DM-09, автогрейдеры DM-14, фронтальные погрузчики DM-34, катки дорожные. Столь масштабного обновления автопарка в городе Омске не было уже 15 лет.
Торжественная церемония приёмки техники прошла 6 сентября 2018 на площади у областного Экспоцентра города Омска.
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