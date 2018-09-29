КБ «Турбина» представила новый газотурбинный двигатель ТД-30М для БПЛА

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Специальное конструкторское бюро «Турбина» на форуме «Армия» представило новый газотурбинный двигатель ТД-30М. По замыслу разработчиков, им можно оснастить ударные беспилотники.

ТД-30М — представитель линейки двигателей СКБ «Турбина» с тягой от 7 до 70 кгс. Разработчики указывают на то, что их двигатель позволит снизить затраты на сервисное обслуживание за счет поставки отечественных запчастей и проведения регламентных и ремонтных работ российским предприятием. Также создатели уверяют, что удельный расход топлива у их двигателя на авиационном керосине меньше, чем у иностранных аналогов, а мощность генератора, наоборот, превышает аналогичный показатель малогабаритных турбореактивных двигателей иностранного производства.

«За основу мы взяли наш двигатель, который применяется в наземной технике, например в танке. Понимаем, что конкуренция между нами и большими компаниями присутствует, поэтому всеми силами стараемся обеспечить необходимые характеристики, при этом снизив стоимость», — рассказал Mil.Press Военное инженер-конструктор СКБ «Турбина» Александр Усольцев.

В компании не ждут мгновенных заказов от военных. Двигатель пока находится на этапе стендовых испытаний, и участие в форуме представители компании расценивают как задел на будущее. «Есть кое-какие наработки на гражданском рынке. Проявив себя там, надеемся привлечь кого-нибудь из ВПК», — резюмировал Усольцев.

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