Открыт новый корпус Саратовского областного колледжа искусств

В Саратове, в бывшей усадьбе П.П. Шмидта торжественно открылся новый корпус Саратовского областного колледжа искусств. Здание усадьбы — объект культурного наследия полностью отреставрирован и приобрёл свой первоначальный вид, за что удостоен признания архитектурного сообщества России с вручением награды «Хрустальная ротонда» в области архитектуры и реставрации. В новом корпусе будет обучаться 310 человек, работать 77 преподавателей.

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