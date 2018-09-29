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Образование

Открыт новый корпус Саратовского областного колледжа искусств

  •  © saratov.gov.ru

В Саратове, в бывшей усадьбе П.П. Шмидта торжественно открылся новый корпус Саратовского областного колледжа искусств. Здание усадьбы — объект культурного наследия полностью отреставрирован и приобрёл свой первоначальный вид, за что удостоен признания архитектурного сообщества России с вручением награды «Хрустальная ротонда» в области архитектуры и реставрации. В новом корпусе будет обучаться 310 человек, работать 77 преподавателей.

  •  © saratov.gov.ru
  •  © saratov.gov.ru
  •  © saratov.gov.ru
  •  © saratov.gov.ru

Пост сделан с содействием блогера Human RS!

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https://saratov.gov.ru/news/pri_podderzhke_gubernatora_otkrylsya_novyy_korpus_saratovskogo_oblastnogo_kolledzha_iskusstv_/

объекты курьтуры, объекты архитектуры, образование, Саратовская область
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