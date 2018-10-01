Суперджеты начали летать из Ростова в Бишкек и Ереван

Два новых рейса введены в расписание аэропорта Платов (Ростов-на-Дону) — в Бишкек и в Ереван. Регулярное авиасообщение в столицы Киргизии и Армении выполняет базовый перевозчик аэропорта — авиакомпания «Азимут». Бишкек становится новым направлением, доступным для пассажиров, вылетающих из Платова. Все рейсы осуществляются на самолётах отечественного производства SSJ100.

Рейсы в Бишкек выполняются с 28 сентября, еженедельно. Вылет из Ростова-на-Дону в 23:25 по пятницам, прилёт в Бишкек в 06:20 местного времени (03:20 мск), обратный рейс из столицы Киргизии выполняется по субботам в 07:40 местного времени (04:40 мск), прилет в Ростов-на-Дону в 08:35.

Новый рейс авиакомпании «Азимут» в Ереван и обратно открывается с 1 октября 2018 года, он выполняется три раза в неделю — по понедельникам, средам и воскресеньям. Вылет из Ростова-на-Дону в 07:35, прилёт в Ереван в 10:05 по местному времени (09:05 мск), обратный рейс из Еревана в 15:15 (14:15 мск), прилёт в Ростов-на-Дону в 15:50.

«Азимут» станет вторым перевозчиком на маршруте в Ростов-на-Дону — Ереван, полёты в этом направлении 4 раза в неделю также выполняет авиакомпания «Уральские авиалинии».

В сентябре количество пассажирских направлений из Платова составляло 47 маршрутов, в том числе 39 регулярных, включающих: 23 — внутрироссийских, 10 — международных, 6 — в страны СНГ.