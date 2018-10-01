В Приморье в селе Красный Яр открылась новая мини-больница

Накануне Дня тигра в селе Красный Яр в нацпарке «Бикин» в Приморском крае открыли новое здание медицинского учреждения с дневным стационаром. До конца года в селе достроят административное здание и два служебных дома, а в 2019 году установят памятник Дерсу Узале. Все объекты создаются Центром «Амурский тигр» при поддержке организаций-спонсоров.

Расположенное на территории национального парка «Бикин» село Красный Яр — основное место проживания одного из коренных малочисленных народов России, удэгейцев. Население села составляет около 600 человек, из них более 70 работают в нацпарке инспекторами и административным персоналом.

До открытия стационара в Красном Яре за квалифицированной медицинской помощью местным жителям и сотрудники национального парка было необходимо отправляться за 140 км в пгт. Лучегорск. Теперь они, а также жители близлежащих сел, например, Соболиное и Ясеневое, смогут попасть на прием к терапевту, стоматологу, педиатру, акушеру-гинекологу, хирургу, окулисту и неврологу.

Площадь здания составляет 200 квадратных метров. Оно построено из клееного бруса. Для главного врача проектировщики предусмотрели полностью меблированную квартиру. У здания централизованное водоснабжение и автономное отопление. Здание построили за 5 месяцев и в рамках празднования Дня тигра его официально передали в дар Приморскому краю.

В 2019 году в селе Красный Яр установят памятник Дерсу Узале, проводнику и другу путешественника и исследователя Уссурийского края Владимира Клавдиевича Арсеньева. Сейчас на месте будущего мемориала установили памятную табличку.

Отделение почты в селе Красный Яр сейчас — ветхая постройка, нахождение в которой представляет потенциальную опасность как для работников отделения, так и для его посетителей.

В новом административном здании, строительство которого планируется завершить до конца 2018 года, разместится отделение почты и другие сервисы связи. Почтовый индекс отделения останется прежним — 692017. Почетные гости дали старт строительству, заложив капсулу времени с посланием будущему поколению. Извлекут капсулу через 16 лет, 28 сентября 2034 года.

Кроме этого, гости осмотрели ход строительства служебных домов для сотрудников национального парка «Бикин». Их строительство также будет завершено в текущем году.