Газпром запустил строительство первых криозаправок на трассе М-11 Москва-Петербург

Газпром запустил строительство первых в России криогенных автозаправочных станций (криоАЗС) сжиженного природного газа на трассе М-11 Москва-Петербург.

К 2022 году на трассе М-11 «Москва — Санкт-Петербург» будет построено шесть таких заправочных комплексов. Первые два планируют запустить к 2020 году. Руководитель компании также добавил, что в дальнейшем количество криоАЗС на М-11 может увеличится до 10.

«Это действительно самое экономичное и экологичное на сегодняшний день топливо. Для грузового автомобиля затраты на километр сжиженного природного газа (СПГ) составляют 8,9 рублей. В сравнении с дизельным топливом — 17,8 рублей — это практически в два раза дешевле», — пояснил генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо» Михаил Лихачев.

Он также отметил, что по расчетам компании, к 2022−2023 году по М-11 будет проезжать порядка 5 тыс. грузовых автомобилей в сутки.

«Мы планируем, что не менее 10% из них поедут на газе. Таким образом, загрузка производства нам необходима порядка 45 тыс. тонн СПГ в год», — сказал Лихачев.