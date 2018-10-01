Опытовое судно «Ладога» вошло в состав Балтийского флота

1 октября в порту Ломоносов состоялась торжественная церемония поднятия Андреевского флага на опытовом судне «Ладога» проекта 11982, зав. № 150, построенного по проекту АО «ЦМКБ «Алмаз». Таким образом, судно официально вошло в состав Балтийского флота.

Опытовое судно проекта 11982 предназначено для проведения научно-исследовательских и океанографических работ и участия в поисково-спасательных работах.

Напомним, опытовое судно «Ладога» было построено по проекту ЦМКБ «Алмаз» на СЗ «Пелла» по заказу Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны России. Спуск на воду состоялся 29 июля 2016 года. Заводские ходовые испытания судна начались 5 июля 2018 года.

Опытовое гидрографическое судно проекта 11982 — справка

Предназначено для проведения испытаний специальных технических средств, участия в поисково-спасательных работах, проведения научно-исследовательских и океанографических работ.

Длина наибольшая — 63,8 м Ширина наибольшая — 10,8 м Осадка — ок. 3,8 м Скорость — ок. 12,0 уз Класс Ice 2 — Arc 5 1 AUT 1 FF2 WS Российского морского регистра судоходства. Дальность плавания — 1000 миль Автономность по запасам провизии и пресной воды — 20 сут. Экипаж — 16 чел. Экспедиция — 20 чел.