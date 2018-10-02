В Колпнянском районе Орловской области открыли новую автомобильную дорогу
Строительство автодороги «Колпны — Спасское — Спасское Второе Колпнянского района» началось в 2016 году в рамках государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области». Протяженность дороги 2 км 145 м. Стоимость работ составила 44 млн рублей.
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