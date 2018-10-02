Добавить статью
Дорожное строительство

В Колпнянском районе Орловской области открыли новую автомобильную дорогу

  •  © orel-region.ru

Строительство автодороги «Колпны — Спасское — Спасское Второе Колпнянского района» началось в 2016 году в рамках государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области». Протяженность дороги 2 км 145 м. Стоимость работ составила 44 млн рублей.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
http://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=13556

Орловская область, дорожное строительство
  • Нет аватара bambambigaloSM
    02.10.1813:14:35

    Статья малоинформативная.

    Огорчило, что даже на дороги низших категорий денег не хватает.

    Строить два года два километра это печально =( Кроме того, краевых полос нет, поверхностного водоотвода тоже. Т. е. новое строительство и уже не по нормам. Экономили, видимо, на всём. С другой стороны, асфальтобетонное покрытие уже хорошо

    #1073564
    • Нет аватара Dance
      02.10.1813:57:59

      Сельская дорога, какие там могут быть водоотводы, какие краевые полосы? Так строят сельские дороги во всём мире

      #1073569
      • Нет аватара bambambigaloSM
        02.10.1814:53:19

        Дороги общего пользования должны строиться, реконструироваться и ремонтироваться по нормативам   

        #1073582
    • Human RS Human RS
      02.10.1814:30:25

      поверхностного водоотвода тоже

      Дороги обычно с разуклонкой полотна делают. И зачем водоотводящий желоб на ровной дороге, проложенной в поле?

      #1073575
      • Нет аватара bambambigaloSM
        02.10.1814:44:52

        Песчаный (дренирующий, доп. слой основания) должен выходить на поверхность откоса земляного полотна. иначе он будет всегда в водонасыщенном состоянии, что в конечном итоге скажется на сроках службы

        #1073577
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,