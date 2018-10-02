Выпуск гражданской продукции на ОАО «Курганский машиностроительный завод»

ОАО «Курганский машиностроительный завод» (КМЗ) известно не только производством боевых машин пехоты БМП-1, БМП-2 и БМП-3, а также бронетранспортеров БТР-МДМ, но и широкой гаммой гражданской продукции. Хотя на сегодняшний день ее доля в общем выпуске занимает менее 10%, перед предприятием стоит задача довести этот показатель до 50% к 2025 году. Что сегодня производит предприятие из гражданской продукции можно увидеть в нашем небольшом фоторепортаже.

Тот самый гусеничный вездеход ТМ-140 с «Армии-2018» с автоматической системой пожаротушения, системой ГЛОНАСС и новым отопителем российского производства

В высокой степени готовности в цехе КМЗ находились еще два гусеничных вездехода ТМ-140



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© ic.pics.livejournal.com

В перспективных планах КМЗ — перейти на выпуск модернизированного варианта вездехода ТМ-140М с 2019 годаТМ-140 в значительной степени изготавливается силами «Курганмашзавода», включая кабины и жилые модули

Об этом всегда нужно помнить на любом производстве



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© ic.pics.livejournal.com

Полностью укомплектованные кабины готовы к установке на шассиВажным достоинством ТМ-140 является вынесение двигателя ЯМЗ-236Б-2 в отдельный двигательный отсек, что снижает шум и вибрации в кабинеЖилые модули для установки на вездеходы тоже собираются на предприятииБез бревна самовытаскивания - никудаЗначительная доля гражданского производства КМЗ приходится на выпуск многофункциональных коммунально-строительных машин МКСМ-800 и МКСМ-1000 (грузоподъемностью 800 и 990 кг)

Машина готова к отправке заказчику



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© ic.pics.livejournal.com

МКСМ-800 и МКСМ-1000 комплектуются импортными дизельными двигателями (воздушного охлаждения HATZ 3m41 (на фотографии) и жидкостного Cummins A1700), практически все остальное оснащение — российского производстваМКСМ производятся на «Курганмашзаводе» с 1991 года. Количество выпущенной техники составляет почти 12900 единицРамы и крупные узлы МКСМ изготавливаются на заводе. На МКСМ возможно применять 22 наименования навесного и дополнительного оборудования

Когда-то такие аппараты были на каждом углу

Кроме погрузчиков и гусеничных транспортеров, на предприятии ведется выпуск автомобильных прицепов семейства КМЗ-8284