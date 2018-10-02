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Фотофакты

Выпуск гражданской продукции на ОАО «Курганский машиностроительный завод»

ОАО «Курганский машиностроительный завод» (КМЗ) известно не только производством боевых машин пехоты БМП-1, БМП-2 и БМП-3, а также бронетранспортеров БТР-МДМ, но и широкой гаммой гражданской продукции. Хотя на сегодняшний день ее доля в общем выпуске занимает менее 10%, перед предприятием стоит задача довести этот показатель до 50% к 2025 году. Что сегодня производит предприятие из гражданской продукции можно увидеть в нашем небольшом фоторепортаже.

  •  © ic.pics.livejournal.com
Тот самый гусеничный вездеход ТМ-140 с «Армии-2018» с автоматической системой пожаротушения, системой ГЛОНАСС и новым отопителем российского производства

  • IMG_8402
  • IMG_8402
  •  © ic.pics.livejournal.com

В высокой степени готовности в цехе КМЗ находились еще два гусеничных вездехода ТМ-140

  • IMG_8434
  • IMG_8434
  •  © ic.pics.livejournal.com
В перспективных планах КМЗ — перейти на выпуск модернизированного варианта вездехода ТМ-140М с 2019 года
  • IMG_8597
  • IMG_8597
  •  © ic.pics.livejournal.com
ТМ-140 в значительной степени изготавливается силами «Курганмашзавода», включая кабины и жилые модули
  • 14
  • 14
  •  © ic.pics.livejournal.com

Об этом всегда нужно помнить на любом производстве

  • IMG_8407
  • IMG_8407
  •  © ic.pics.livejournal.com
Полностью укомплектованные кабины готовы к установке на шасси
  • IMG_8408
  • IMG_8408
  •  © ic.pics.livejournal.com
Важным достоинством ТМ-140 является вынесение двигателя ЯМЗ-236Б-2 в отдельный двигательный отсек, что снижает шум и вибрации в кабине
  • IMG_8430
  • IMG_8430
  •  © ic.pics.livejournal.com
Жилые модули для установки на вездеходы тоже собираются на предприятии
  • IMG_8441
  • IMG_8441
  •  © ic.pics.livejournal.com
Без бревна самовытаскивания - никуда
  • IMG_8400
  • IMG_8400
  •  © ic.pics.livejournal.com
Значительная доля гражданского производства КМЗ приходится на выпуск многофункциональных коммунально-строительных машин МКСМ-800 и МКСМ-1000 (грузоподъемностью 800 и 990 кг)
  • 13
  • 13
  •  © ic.pics.livejournal.com

Машина готова к отправке заказчику

  • IMG_8410
  • IMG_8410
  •  © ic.pics.livejournal.com
МКСМ-800 и МКСМ-1000 комплектуются импортными дизельными двигателями (воздушного охлаждения HATZ 3m41 (на фотографии) и жидкостного Cummins A1700), практически все остальное оснащение — российского производства
  • IMG_8417
  • IMG_8417
  •  © ic.pics.livejournal.com
МКСМ производятся на «Курганмашзаводе» с 1991 года. Количество выпущенной техники составляет почти 12900 единиц
  • IMG_8419
  • IMG_8419
  •  © ic.pics.livejournal.com
Рамы и крупные узлы МКСМ изготавливаются на заводе. На МКСМ возможно применять 22 наименования навесного и дополнительного оборудования
  • 15
  • 15
  •  © ic.pics.livejournal.com

Когда-то такие аппараты были на каждом углу

  • IMG_8569
  • IMG_8569
  •  © ic.pics.livejournal.com
Кроме погрузчиков и гусеничных транспортеров, на предприятии ведется выпуск автомобильных прицепов семейства КМЗ-8284

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https://bmpd.livejournal.com/3360832.html

Курганский машиностроительный завод
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