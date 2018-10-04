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Фотофакты

АПРК «Омск» выведен из эллинга ДВЗ «Звезда»

  •  © Фото с сайта dcss.ru

В начале сентября атомный подводный ракетный крейсер Тихоокеанского флота К-186 «Омск» проекта 949А был выведен из эллинга ОАО «Дальневосточный завод «Звезда» (Большой Камень) на открытый стапель. Основная часть работ по восстановлению технической готовности завершена, и после спуска на воду подводный ракетоносец начнёт подготовку к ходовым испытаниям, а его место в эллинге займёт однотипный АПРК К-442 «Челябинск», проходящий на «Звезде» ремонт и модернизацию с заменой главного ударного комплекса.

Фото с сайта dcss.ru

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Приморский край, Большой Камень, Звезда, АПЛ, 949А, «Омск»
  • Clausson Clausson
    04.10.1814:24:32

    Краны ДВЗ «Звезда» вижу, «Омск» не вижу, но он есть.

    «Мартышка к старости слаба глазами стала»    

    #1073983
    • A_SEVER A_SEVER
      04.10.1814:37:32

      Краны ДВЗ «Звезда» вижу, «Омск» не вижу
      А если посмотреть рядом с эллингом?

      #1073990
      • Clausson Clausson
        04.10.1815:08:39

        Ну я как бы догадывался, что должно быть где-то там.

        Система распознавания образов видимо уже начала сбоить. Да есть там пару линий которые выдают местонахождение военного объекта.   

        #1073997
        • A_SEVER A_SEVER
          04.10.1815:28:02

          Ну я как бы догадывался, что должно быть где-то там.
          Август прошлого года — кто-то из «Антеев» (скорее всего «Омск») перед постановкой в эллинг ДВЗ «Звезда»:
          •  © Фото из открытых источников

          #1074003
  • Нет аватара altman66
    04.10.1817:03:07

    А на «Омске» заменят главный ударный комплекс?

    #1074025
    • A_SEVER A_SEVER
      04.10.1817:04:34

      А на «Омске» заменят главный ударный комплекс?
      Нет, у него не модернизация, а небольшой ремонт.

      #1074028
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