АПРК «Омск» выведен из эллинга ДВЗ «Звезда»

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В начале сентября атомный подводный ракетный крейсер Тихоокеанского флота К-186 «Омск» проекта 949А был выведен из эллинга ОАО «Дальневосточный завод «Звезда» (Большой Камень) на открытый стапель. Основная часть работ по восстановлению технической готовности завершена, и после спуска на воду подводный ракетоносец начнёт подготовку к ходовым испытаниям, а его место в эллинге займёт однотипный АПРК К-442 «Челябинск», проходящий на «Звезде» ремонт и модернизацию с заменой главного ударного комплекса.

Фото с сайта dcss.ru