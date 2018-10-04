АПРК «Омск» выведен из эллинга ДВЗ «Звезда»
В начале сентября атомный подводный ракетный крейсер Тихоокеанского флота К-186 «Омск» проекта 949А был выведен из эллинга ОАО «Дальневосточный завод «Звезда» (Большой Камень) на открытый стапель. Основная часть работ по восстановлению технической готовности завершена, и после спуска на воду подводный ракетоносец начнёт подготовку к ходовым испытаниям, а его место в эллинге займёт однотипный АПРК К-442 «Челябинск», проходящий на «Звезде» ремонт и модернизацию с заменой главного ударного комплекса.
Фото с сайта dcss.ru
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04.10.1815:28:02 Август прошлого года — кто-то из «Антеев» (скорее всего «Омск») перед постановкой в эллинг ДВЗ «Звезда»:
04.10.1817:03:07
04.10.1817:04:34 Нет, у него не модернизация, а небольшой ремонт.