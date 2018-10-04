Вертолеты России передали медицинские Ми-8 для труднодоступных районов страны

Холдинг «Вертолеты России» передал Государственной транспортной лизинговой компании партию вертолетов в медицинском исполнении. Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода будет эксплуатироваться авиакомпанией «ПАНХ». Ми-8АМТ, изготовленный на Улан-Удэнском авиационном заводе, поступил в эксплуатацию авиакомпании «СКОЛ». Машины, выполняющие санитарные миссии, будут базироваться в Краснодарском и Красноярском крае.

Всего в 2018 году ГТЛК получит по контракту с «Вертолетами России» 31 медицинский вертолет: 12 «Ансатов», 13 Ми-8АМТ и 6 Ми-8МТВ-1.

Многоцелевые вертолеты Ми-8МТВ-1 и Ми-8АМТ имеют уникальные летно-технические и эксплуатационные характеристики. Они могут использоваться практически во всех климатических условиях. Установленные на них медицинские модули дают возможность комфортно разместить до двух пациентов.

Наличие системы подачи кислорода, встроенной системы электроснабжения, а также широкого набора реанимационного медицинского оборудования позволяет провести первостепенные процедуры для реанимации пациентов.

«Уже сегодня мы видим результаты развития транспортной медицинской авиации: помощь оказывается в самых отдаленных уголках нашей страны, сотни жизней спасены с помощью санитарных вертолетов. Машины типа Ми-8 прекрасно подходят для эксплуатации на всей территории страны, имеется достаточно развитая сеть для их технического обслуживания и ремонта, что является важным моментом при поддержании готовности санитарного авиапарка», — отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Напомним, что всего в рамках программы развития санитарной авиации в 2018 году «Вертолеты России» передадут ГТЛК 31 вертолет с медицинскими модулями: 12 Ансатов, 13 Ми-8АМТ и 6 Ми-8МТВ-1.