Строительство судостроительного комплекса «Звезда»
Предлагаю Вашему вниманию очередной фоторепортаж о строительстве судостроительного комплекса «Звезда» в Большом Камне (Приморский край).
1. Строительство мобильных укрытий для защиты строящихся судов от снега и дождя:
2. Строительство цеха сборки корпусных блоков — апрель 2018 года:
3. Строительство цеха сборки корпусных блоков — сентябрь 2018 года:
4. Строительство новой грузовой и достроечной набережной:
5. Панорама строящейся второй очереди судостроительного комплекса, сентябрь 2018 года:
6. После завершения строительства судостроительный комплекс «Звезда» будет таким:
7. Строительство газовой котельной:
Фото с сайта dcss.ru
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!