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Фотофакты

Строительство судостроительного комплекса «Звезда»

  •  © Фото с сайта dcss.ru

Предлагаю Вашему вниманию очередной фоторепортаж о строительстве судостроительного комплекса «Звезда» в Большом Камне (Приморский край).

1. Строительство мобильных укрытий для защиты строящихся судов от снега и дождя:

  •  © Фото с сайта dcss.ru

2. Строительство цеха сборки корпусных блоков — апрель 2018 года:

  •  © Фото с сайта dcss.ru

3. Строительство цеха сборки корпусных блоков — сентябрь 2018 года:

  •  © Фото с сайта dcss.ru

4. Строительство новой грузовой и достроечной набережной:

  •  © Фото с сайта dcss.ru

5. Панорама строящейся второй очереди судостроительного комплекса, сентябрь 2018 года:

  •  © Фото с сайта dcss.ru

6. После завершения строительства судостроительный комплекс «Звезда» будет таким:

  •  © Рендер с сайта dcss.ru

7. Строительство газовой котельной:

  •  © Фото с сайта dcss.ru

Фото с сайта dcss.ru

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Приморский край, Большой Камень, Звезда
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