На ФГУП «ГХК» успешно завершили цикл испытаний нового транспортно-упаковочного комплекта для ОЯТ

25-26 сентября на базе ФГУП «ГХК» в Красноярском крае успешно прошли технологические «холодные» испытания транспортного упаковочного комплекта ТУК-141О и железнодорожного транспортера ТК-У-141 разработки АО ФЦЯРБ (Федеральный центр ядерной и радиационной безопасности).

Холодные испытания ТУК-141О провели по полному циклу, начиная с доставки контейнера на железнодорожном транспортере в хранилище ОЯТ и заканчивая загрузкой ТУК имитаторами ОТВС и подготовкой его к отправке.

Успешные испытания ТУК-141О на Горно-химическом комбинате завершили цикл проверки работоспособности нового транспортно-упаковочного комплекта для ОЯТ реакторов ВВЭР-1000/1200.

Корпус ТУК-141О сделан из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Это более дешевый материал, чем сталь, но обладающий аналогичными прочностными характеристиками. Вместимость контейнера увеличилась до 18 ОТВС.

Первые 18 облученных ТВС в ТУК-141О вывезли на переработку с Балаковской АЭС в октябре 2017 года. Регулярная транспортировка ОЯТ российских станций в этих контейнерах начнется с 2019 года.

Горно-химический комбинат, Федеральное государственное унитарное предприятие, Федеральная ядерная организация (ФГУП ФЯО «ГХК»), предприятие Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», дивизион ЗСЖЦ. Расположено в ЗАТО Железногорск Красноярского края. ФГУП ФЯО «ГХК» является ключевым предприятием Росатома по созданию технологического комплекса замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ) на основе инновационных технологий нового поколения.