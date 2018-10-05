Совкомфлот отмечен правительственной премией за инновационную разработку для освоения Арктики

ПАО «Совкомфлот» стало лауреатом Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2018 года, который проводится при поддержке Правительства РФ и Министерства энергетики РФ.

Первой премии конкурса был удостоен коллектив авторов «за разработку технологических решений по созданию автономной системы надежного и безопасного судовождения в критически сложных зонах Обской губы».

За участие в подготовке этого проекта были отмечены первый заместитель генерального директора ПАО «Совкомфлот», главный инженер Игорь Тонковидов и советник генерального директора компании Александр Ольшевский.

Совместно с коллегами из АО «ЦНИИ Автоматики и гидравлики» (ЦНИИАГ) и МГТУ им. Н.Э. Баумана специалисты «Совкомфлота» разработали автономную радионавигационную систему (АРНАС), которая обеспечивает высокую точность позиционирования судна при движении по морскому каналу в северной части Обской губы. АРНАС призвана дополнить используемые в настоящее время глобальные спутниковые навигационные системы (ГЛОНАСС/GPS) и заменить их в случае прерывания спутникового сигнала, тем самым значительно снизив риск внештатных ситуаций.

Морской канал — наиболее сложный в навигационном отношении участок Обской губы. Это уникальное для арктического бассейна инженерное сооружение, которое позволяет крупнотоннажным судам — в первую очередь, ледокольным газовозам типа «Кристоф де Маржери», обслуживающим проект «Ямал СПГ» — преодолевать песчаную подводную отмель при впадении Оби в Карское море. Глубина канала составляет 15 метров, ширина — 295 метров, длина — 50 км. Навигацию в морском канале осложняет постоянный дрейф льдов.

Награждение лауреатов конкурса состоялось 2 октября в Санкт-Петербурге в рамках пленарного заседания «Севморпуть — основа комплексного развития Арктической зоны Российской Федерации» Международной выставки-конференции по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения континентального шельфа Offshore Marintec Russia 2018.

Ранее «Совкомфлот» уже становился лауреатом первой премии этого конкурса: в 2017 году награда была вручена авторскому коллективу компании «за разработку и практическую реализацию технологических решений по созданию круглогодичной морской транспортной системы для обеспечения перевозок углеводородов из Обской губы». Поводом для вручения премии стала успешная разработка и эксплуатация серии челночных танкеров типа «Штурман Альбанов» (проект «Новый порт»).