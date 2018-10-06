«Сыктывкар» и «Кизляр» идут на юг
Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым до конца осени усилят пограничные сторожевые корабли «Сыктывкар» и «Кизляр», которые в настоящий момент совершают переход к новому месту службы. ПСКРы проекта 10410 были построены на СФ «Алмаз» в Санкт-Петербурге в 1995 и 1997 году соответственно и до недавнего времени базировались в Мурманске.
Недавно на охрану арктических рубежей нашей Родины заступили новые пограничные корабли «Бдительный» и «Преданный» проекта 22460 «Охотник», которые имеют большую автономность и мореходность, а пара «Светляков» теперь будет охранять Азовское море.
Фото Виталия Вашуткина с сайта fleetphoto.ru и Н. Югалова с сайта vk.com/typical_riverman
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