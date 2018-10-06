Добавить статью
Фотофакты

«Сыктывкар» и «Кизляр» идут на юг

  •  © Фото из открытых источников

Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым до конца осени усилят пограничные сторожевые корабли «Сыктывкар» и «Кизляр», которые в настоящий момент совершают переход к новому месту службы. ПСКРы проекта 10410 были построены на СФ «Алмаз» в Санкт-Петербурге в 1995 и 1997 году соответственно и до недавнего времени базировались в Мурманске.

Недавно на охрану арктических рубежей нашей Родины заступили новые пограничные корабли «Бдительный» и «Преданный» проекта 22460 «Охотник», которые имеют большую автономность и мореходность, а пара «Светляков» теперь будет охранять Азовское море.

  •  © Фото из открытых источников

Фото Виталия Вашуткина с сайта fleetphoto.ru и Н. Югалова с сайта vk.com/typical_riverman

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

Крым, ПСКР, 10410, Береговая охрана
  • Armine Armine
    06.10.1821:49:47

    Подскажите пожалуйста, а экипаж тоже переходит на новое место службы или набирают новый по месту базирования?

    Новости +

    #1074617
    • A_SEVER A_SEVER
      07.10.1800:03:07

      а экипаж тоже переходит на новое место службы
      Обычно перегоняет старый экипаж, а дальше как командование решит.

      #1074664
  • Виктор Качурак Виктор Качурак
    06.10.1822:14:31

    Так что все-таки усилят? Сами корабли или наши рубежи в Азовском море?

    #1074625
    • Katamaran Katamaran
      06.10.1823:57:49

      Так что все-таки усилят?
      корабли уже идут, как понял, перебазируют

      #1074662
      • A_SEVER A_SEVER
        07.10.1810:11:31

        корабли уже идут
        Оба ПСКРа уже прошли Беломорско-Балтийский канал.    

        #1074732
    • A_SEVER A_SEVER
      07.10.1800:08:34

      Так что все-таки усилят?
      Крымское пограничное управление, которому передали 2 дополнительных корабля.

      #1074669
      • Александр Скориков
        07.10.1802:05:50

        А почему они не своим ходом идут-то?

        #1074690
        • A_SEVER A_SEVER
          07.10.1802:09:01

          А почему они не своим ходом идут-то?
          А откуда у морских пограничников опыт плавания по внутренним водным путям?

          #1074691
          • Александр Скориков
            07.10.1802:13:11

            Ну да. Я всегда думал, что пограничники плавают где надо, а не где могут.   

            #1074693
            • A_SEVER A_SEVER
              07.10.1802:20:56

              Я всегда думал, что пограничники плавают где надо

              На ББК или Шексне государственной границы нет, поэтому нашим пограничникам там плавать не надо.

              А если будет нужно перебазировать пограничный корабль или катер, то всегда можно заплатить деньги, и его доставят в нужное место в целости и сохранности.

              #1074694
              • Александр Скориков
                07.10.1802:32:03

                Да я не спорю, раз такой порядок. На мой взгляд, возможность переброски боевых кораблей через внутренние воды между Балтикой, Черным, Каспийским и Белым морями была основным мотивом сталинского плана строительства каналов в первой половине двадцатого века. Жаль, что это не актуально теперь.

                #1074695
                • A_SEVER A_SEVER
                  07.10.1802:41:27

                  Жаль, что это не актуально теперь.

                  Почему не актуально? Каждый год по Единой глубоководной системе Европейской части страны проходит от нескольких штук до нескольких десятков различных судов, кораблей и катеров для ВМФ и ФСБ.

                  #1074696
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,