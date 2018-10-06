В ЦАГИ продолжается разработка перспективного легкого самолета «Головастик»

В Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) продолжается разработка перспективного бизнес-самолета с уникальной формой фюзеляжа вместимостью 3-6 пассажиров. В нем решается одна из проблем региональных самолетов — обеспечение комфорта салона, в котором пассажирам будет достаточно просторно, и при этом он сможет летать на больших скоростях с хорошим аэродинамическим качеством. Благодаря особой каплевидной форме, из-за чего самолет получил имя «Головастик», удалось добиться увеличения размеров и комфорта в салоне, при приемлемых аэродинамических характеристиках. Об этом сообщает пресс-служба ЦАГИ.

«Головастик» ориентирован на бизнес-перевозки, где важен как комфорт самолета, так и его экономичность. В процессе работы над проектом «Головастик» ученым удалось серьезно улучшить скоростные характеристики самолета и получить достаточно высокие аэродинамические характеристики на режиме крейсерского полета, при том, что фюзеляж получился достаточно крупный для этого класса ЛА, например, высота салона составляет 1.9 метра.

В настоящее время специалисты института завершили очередной цикл испытаний, в которой исследовали изменение компоновки крыла. В частности на крыло были перенесены двигатели, которые разместили над поверхностью крыла. Такая компоновка позволяет уменьшить показатели по шуму на местности, увеличить полезный объем и комфорт внутри салона.

«Перенос двигателей на крыло не привел к ухудшению аэродинамических характеристик по сравнению с классическим положением их в хвостовой части фюзеляжа. Однако, при испытании модели, мы обнаружили интересные особенности физики обтекания. Их анализ совместно с расчетами в дальнейшем даст возможность привести аэродинамические характеристики к максимальным показателям», — пояснил начальник отдела отделения аэродинамики самолетов и ракет ФГУП «ЦАГИ» Иван Чернышев.

В ходе испытаний перспективного самолета, выяснилось, что он сможет развивать крейсерскую скорость в 0.77 Маха, и преодолевать расстояние 4200 км с тремя пассажирами на борту, или 3200 км с шестью. Вес самолета при этом составит около 6 тонн.

Это пока еще не оуончательный вариант компановки, ученные ЦАГИ планируют испытать планер с V образным хвостовым оперением и механизацией крыла. После чего можно будет перегодить к следующему этапу разработки самолета.