6 октября 2018 г. судно Audacia компании Allseas приступило к трубоукладке на германском участке газопровода «Северный поток ‑ 2», где также ведет работы судно Castoro Dieci (C10).

Судно Audacia начало работы в конечной точке 30-километровой траншеи для двух ниток газопровода в территориальных водах Германии. Ему предстоит уложить участок протяженностью около 38 километров в более глубоководной части маршрута газопровода. После укладки первой нитки Audacia вернется в исходную точку и начнет укладку второй нитки. Работы планируется завершить к концу 2018 года.

В соответствии с графиком все работы по газопроводу «Северный поток ‑ 2» в территориальных водах Германии будут завершены до конца этот года.