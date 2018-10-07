АО «Галичский автокрановый завод» представило обновленный автомобильный кран КС-55713-5 «ГАЛИЧАНИН»

За 20 лет серийного производства кран КС-55713-5 растиражирован в количестве более 10 тысяч экземпляров и не собирается сдавать свои позиции: модель продолжает выпускаться, более того, недавно она прошла серьезную модернизацию.

В первую очередь, улучшения коснулись гидравлической системы автокрана: она целиком приведена в соответствие с современными тенденциями краностроения. Улучшилась ремонтопригодность крана — по гидравлическим компонентам он имеет широкую унификацию с более современными 25-тонниками «ГАЛИЧАНИН» и «КЛИНЦЫ», оснащенных стрелами длиной до 31,0 метра.

Важное нововведение — замена двухконтурной гидросистемы на одноконтурную. Раньше устанавливалось два гидронасоса разных моделей и два гидрораспределителя. Теперь стоит один современный гидрораспределитель и один гидронасос повышенной производительности.

Еще один плюс перехода на одноконтурную гидросистему заключается в том, что на 25-тоннике КС-55713-5 применен такой же гидронасос, как и на автокранах «ГАЛИЧАНИН» грузоподъемностью 25 и 32 тонны и на автокранах «КЛИНЦЫ» грузоподъемностью 16 и 25 тонн. Применение одного унифицированного гидронасоса — очевидное преимущество в плане улучшения ремонтопригодности.

За счет применения современного и надежного гидрораспределителя улучшилась плавность выполнения крановых операций.

Новая одноконтурная гидросистема позволила заметно увеличить скорость поворота платформы (было — 1,4 об/мин, стало — 2,5 об/мин), а также скорость телескопирования стрелы (почти вдвое)

Автокран КС-55713-5 «ГАЛИЧАНИН» полностью соответствует жестким требованиям российского дорожного законодательства.

Помимо значительно усовершенствованной гидросистемы кран приобрел и другие повышенные потребительские свойства. Улучшена основная грузовысотная характеристика в зоне 240°, плюс появилась возможность работать в зоне 360°. Цилиндрический редуктор грузовой лебедки заменен на современный планетарный механизм.

С целью улучшения эргономики рабочего места крановщика установлен современный жидкокристаллический 7-дюймовый дисплей в морозоустойчивом исполнении, на котором отображается вся необходимая информация в интуитивно понятном виде. Также, применено новое удобное кресло на пневмоподвеске. Для северного исполнения предусмотрена установка двух отопителей кабины.