Судно снабжения «Остап Шеремета» прибыло во Владивосток для достройки

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28 сентября успешно завершилась буксировка судна снабжения «Остап Шеремета» проекта 22420 из Комсомольска-на-Амуре во Владивосток для достройки на AO «Центр судоремонта «Дальзавод». Судно построено ПАО «Амурский судостроительный завод» и спущено на воду 11 июня 2014 года.





© Фото с сайта newsvl.ru

Технические характеристики:

Водоизмещение: 8016 т.

Дедвейт: 4415 т.

Главные размерения: длина — 90 м, ширина — 19 м, осадка — 7 м.

Площадь грузовой палубы: 750 кв. м

Максимальная скорость хода: 17 узлов

Автономность: 30 суток

Экипаж: 20 человека (плюс 40 человек спецперсонала)





© Фото с сайта newsvl.ru

Судно предназначено для снабжения плавучих буровых установок расходными буровыми технологическими материалами, запчастями, топливом, водой и продовольствием, для оказания помощи аварийным судам, плавучим буровым установкам и другим плавсредствам, приёма и размещения спасённых людей, а также для участия в тушении пожаров на судах, плавучих и береговых сооружениях.

Фото с сайта newsvl.ru