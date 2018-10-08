Судно снабжения «Остап Шеремета» прибыло во Владивосток для достройки
28 сентября успешно завершилась буксировка судна снабжения «Остап Шеремета» проекта 22420 из Комсомольска-на-Амуре во Владивосток для достройки на AO «Центр судоремонта «Дальзавод». Судно построено ПАО «Амурский судостроительный завод» и спущено на воду 11 июня 2014 года.
Технические характеристики:
Водоизмещение: 8016 т.
Дедвейт: 4415 т.
Главные размерения: длина — 90 м, ширина — 19 м, осадка — 7 м.
Площадь грузовой палубы: 750 кв. м
Максимальная скорость хода: 17 узлов
Автономность: 30 суток
Экипаж: 20 человека (плюс 40 человек спецперсонала)
Судно предназначено для снабжения плавучих буровых установок расходными буровыми технологическими материалами, запчастями, топливом, водой и продовольствием, для оказания помощи аварийным судам, плавучим буровым установкам и другим плавсредствам, приёма и размещения спасённых людей, а также для участия в тушении пожаров на судах, плавучих и береговых сооружениях.
Фото с сайта newsvl.ru
08.10.1815:51:40
08.10.1815:55:28 - как оно построено, если ещё не достроено?