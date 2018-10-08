Первая партия автокранов «Ивановец» отправлена в Узбекистан

Отгрузкой первой партии автокранов модели КС-45717К-1Р на шасси КАМАЗ в июле начались поставки автомобильных кранов в Узбекистан. В Узбекистан отправились первых 2 «Ивановца».

Представители компании-покупателя из Узбекистана перед отгрузкой ознакомились с технологиями производства на «Ивановском машиностроительном заводе АВТОКРАН» — с уникальной автоматизированной линией производства современных стрел овоидного профиля, со сборочным производством автомобильных кранов, с крупнейшим в СНГ производством опорно-поворотных устройств. Представителям заказчика из Узбекистана был представлен модельный ряд производимых автомобильных кранов «Ивановец».

Ориентация на экспорт — один из краеугольных элементов стратегии развития «ИМЗ АВТОКРАН», целью которой является восстановление ведущих позиций как на российском рынке, так и на рынках ближнего зарубежья в качестве первоочередной задачи.