Российский производитель градирен поставил оборудование на заводы в Ульяновской области и Марий Эл
Основное направление деятельности компании «ТМИМ» из Татарстана — производство градирен и изготовление комплектующих к ним.
В рекордно сжатые сроки на АО «Ульяновский сахарный завод» закончен монтаж инновационной двухсекционной градирни БМГ-1000 производства ООО «ТМИМ» взамен старой неэффективной градирни.
Параметры:
Производительность,Q = 1100 м3/час
Температура нагретой воды,Т1 = 60оС
Температура охлаждённой воды,Т2 = 30оС
Перепад температуры, ∆t = 30оС
Тепловая мощность,W = 38,3 МВт
В конце 2017 года врамках импортозамещения, на АО «Марийский ЦБК» в рекордно сжатые сроки (менее 1,5 месяца) завершён монтаж автономного водоблока с 3-х секционной градирней БМГ-2000 с надземной водосборной ванной и насосной станцией!
Данная концепция сокращает на 30% объём строительно-монтажных работ и оборудования (градирни и насосной станции), а так же упрощает эксплуатацию оборудования!Это пятый водоблок с надземной конструкцией построенный ООО «ТМИМ» по данной концепции за 2 года!
http://gradirni.tmim.ru/n...nymi-gradirnyami-bmg-2000