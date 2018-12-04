Мечел запустил на Белорецком металлургическом комбинате производство импортозамещающих канатов

Российская компания «Мечел» сообщает о запуске в работу на Белорецком металлургическом комбинате в Башкирии нового оборудования по производству импортозамещающих многопрядных стальных канатов.

Канаты с полимером заменят импортные аналоги в горнорудной и нефтедобывающей отраслях, а также в машино-, мосто- и судостроении.

БМК начал реализацию проекта по производству импортозамещающих канатов в 2015 году. Его стоимость составила около 511 млн рублей. В 2016 году комбинат получил льготный заем от Фонда развития промышленности РФ в сумме более 255 млн рублей. Остальные 50% от стоимости проекта — собственные средства. В 2017 году проект включен в число приоритетных проектов Республики Башкортостан.

Годовая производительность оборудования — 15 тыс. тонн продукции. Его запуск позволил создать 68 новых высокопроизводительных рабочих мест.

Запущенное оборудование фирмы Sket Verseilmaschinenbau GmbH (Германия) позволяет свивать 6-12-прядные канаты диаметром до 90 мм, а экструдер австрийской фирмы Rosendahl — покрывать полимером как отдельные части, так и канат в целом. Пластик защищает канаты от внешнего и внутреннего истирания, снижает воздействие динамических нагрузок и контактных напряжений, предохраняет от воздействия агрессивной среды и сложных климатических условий, обеспечивает более длительную эксплуатацию как самого изделия, так и дорогостоящих деталей оборудования.