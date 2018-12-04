Первая грузовая компания открыла новые участки на вагоноремонтном предприятии в Липецкой области

Первая грузовая компания (ПГК) 4 декабря открыла колесно-роликовый и тележечный участки на вагоноремонтном предприятии (ВРП) Грязи в Липецкой области. Благодаря запуску новых мощностей в городе появилось 132 рабочих места (число сотрудников выросло на 41%, с 321 до 453 человек).

Сегодня производственные мощности ВРП Грязи позволяют выполнять капитальный и деповской ремонт 6,2 тыс. грузовых вагонов в год. Через год, после завершения масштабной программы модернизации, этот показатель планируется довести до 7,5 тыс. единиц подвижного состава.

Проект по вводу двух новых участков был реализован за 11 месяцев. На производственной площадке демонтированы старые здания, возведено новое сооружение, которое оснащено современным технологическим оборудованием, а также установлена современная система пожаротушения. Оба участка выйдут на проектную мощность уже к концу 2018 года.

«Мы выходим на финишную прямую в масштабной программе реконструкции вагоноремонтного депо в Грязях, которую начали несколько лет назад. Сегодня это высокотехнологичное предприятие, отвечающее всем современным требованиям и стандартам, с существенным производственным потенциалом и специалистами, выполняющими свою работу на высочайшем уровне. Ввод новых площадок позволит в полтора раза увеличить мощности предприятия по ремонту вагонов, что позволит окупить инвестиции примерно через четыре года», — заявил генеральный директор ПГК Александр Сапронов.

Вагоноремонтное предприятие Грязи (100% акций принадлежит АО «Первая Грузовая Компания») находится в городе Грязи Липецкой области и специализируется на деповском, капитальном и текущем ремонте грузовых вагонов различных типов, в том числе полувагонов, платформ, крытых вагонов, хопперов для перевозки горячих окатышей. В настоящий момент на предприятии трудится почти 500 человек.