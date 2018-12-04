В ОЭЗ «Дубна» начал работу завод по производству котлов нового поколения



производственный комплекс "ОЦЭТ" сентябрь 2018 г.

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Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «ОЦЭТ» получила разрешение министерства жилищной политики Московской области на ввод в эксплуатацию предприятия по производству современных котлоагрегатов.

Для реализации проекта компания «Объединенный центр энергоэффективных технологий» построила на правобережной площадке ОЭЗ административно-производственный корпус площадью более 6,1 тыс. кв. метра. 30 ноября объект был принят в эксплуатацию.

Проект полностью осуществляется за счет средств инвестора — на данный момент в его реализацию уже вложено свыше 370 млн рублей, что более чем в три раза превышает изначально запланированную резидентом сумму.

На заводе уже приступили к серийному выпуску продукции, которая к 2021 году должна заменить до 15% импорта на отечественном рынке.

В здании переменной этажности размещаются производственная, складская и административная зоны. В производственной части завода будет осуществляться изготовление типовой продукции котельного оборудования. Это водогрейные блочно-модульные котельные мощностью до 30МВт, паровые блочно-модульные котельные мощностью до 30 тонн пара в час, а также котлоагрегаты собственной разработки резидента номинальной единичной мощностью от 200 кВт до 1000 кВт с увеличенным КПД и предполагаемый объемом выпуска до 70 единиц.

Современные котлоагрегаты дубненского резидента позволят избежать перерасхода топлива, снизят себестоимость отпускаемой тепловой энергии, повысят надежность системы теплоснабжения.

Основными заказчиками научно-технической продукции «ОЦЭТ» станут предприятия энергомашиностроительного и энергоснабжающего комплекса, нефтяной и газовой промышленности, коммерческого сектора Центрального федерального округа, в настоящее время активно осуществляющего программу технической модернизации морально и физического устаревшего оборудования, другие заинтересованные в энергосбережении организации.