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Авиация

23-й в этом году Сухой Суперджет 100 совершил первый полёт

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5 декабря в Комсомольске-на-Aмуре совершил свой первый полет очередной серийный пассажирский самолёт Суперджет 100. Борт с заводским номером 95178 и временной регистрацией 97013 предназначен для ГТЛК.

Это уже 174-й взлетевший самолёт этого типа.

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SSJ-100, Sukhoi Superjet 100, Сухой Суперджет 100
  • 3
    Нет аватара Захарка
    05.12.1808:02:23

    Круто!

    А сколько ещё до конца года должно взлететь?

    #1090350
    • 7
      Akimich Akimich
      05.12.1808:22:32

      План был 24, но могут и еще парочку сверху, если покупатели поторопят

      #1090356
  • 0
    Игорь Brick
    05.12.1812:39:15

    Меня другое интересует — что предпринимают французы в связи с обнаруженными в их части двигателей дефектами? Получается, что самолеты вроде как новые, современные, надежные, но из-за проблем с движками их репутация, с трудом наработанная за более чем 10 лет эксплуатации, опустилась сейчас ниже плинтуса.

    #1090404
    • 5
      Нет аватара Tony
      05.12.1812:53:38

      но из-за проблем с движками их репутация, с трудом наработанная за более чем 10 лет эксплуатации, опустилась сейчас ниже плинтуса.

      ссылку в студию

      #1090406
      • 1
        Игорь Brick
        05.12.1812:58:36

        Да слишком много ссылок придется выложить. Вот одна

         https://www.vedomosti.ru/...787112-ssj100-malo-letaet 

        Может, это информационный вброс, не знаю. Потому как странно, что дефекты начали возникать только последние пару месяцев.

        Отредактировано: Игорь Brick~13:00 05.12.18
        #1090408
        • 0
          Нет аватара Tony
          05.12.1813:01:57

          это информационный вброс, не знаю.

          если не знаешь, тогда редактируй свой пост про «репутацию и проблемы с движками»: пиши «не знаю,возможно» иначе выглядишь как пропогандон

          Отредактировано: Tony~13:02 05.12.18
          #1090410
          • 1
            Human RS Human RS
            05.12.1814:13:21

            иначе выглядишь как пропогандон

            Это он и есть, видимо методичка новая пришла.

            #1090444
            • -8
              Нет аватара Maxvl
              05.12.1816:31:39

              Ну как обычно-«клевета и наветы наймитов империализма»

              #1090492
              • 0
                Human RS Human RS
                05.12.1816:38:18

                Maxvl

                Ну как обычно-«клевета и наветы наймитов империализма"

                А ты с ним тоже работаешь, что взялся оправдывать? Твоего подельника попросили предоставить доказательства, но он тут же скатился в «возможно» и «я не знаю».

                #1090494
                • 6
                  александр столярчук александр столярчук
                  05.12.1822:35:42

                  Человек пользуется интернетом как и все тут. Как он может знать наверняка? Что нашел то и выложил, и кстати не утверждает что это правда в последней инстанции, а спрашивает здесь. А вы сразу глумиться начинаете.

                  #1090597
                  • 5
                    Human RS Human RS
                    05.12.1823:32:30

                    Человек пользуется интернетом как и все тут. Как он может знать наверняка? Что нашел то и выложил, и кстати не утверждает что это правда в последней инстанции, а спрашивает здесь. А вы сразу глумиться начинаете.

                    Разве так выглядит вопрос человека, который желает выяснить истину?

                    Меня другое интересует — что предпринимают французы в связи с обнаруженными в их части двигателей дефектами? Получается, что самолеты вроде как новые, современные, надежные, но из-за проблем с движками их репутация, с трудом наработанная за более чем 10 лет эксплуатации, опустилась сейчас ниже плинтуса.

                    Подобная безапелляционность говорит о том, что данный человек желает убедить окружающих, что распространяемое им обвинение это уже данность, и кто с этим не согласен, тот должен опровергать. Как только его попросили дать ссылку на доказательства (например лабораторное исследование или данные от компаний эксплуатантов самолетов), то он тут же слился. Так что определение, данное камрадом Tony этому персонажу, более чем справедливо.

                    Отредактировано: Human RS~23:32 05.12.18
                    #1090614
                • Нет аватара Maxvl
                  07.12.1822:07:02

                  Оправдывать? Нет, поддержать. Хотите объясню почему? Да потому что у вас ума не хватает опровергнуть его доводы, моментально на личности переходите: методичка, враг народа, английский шпиён…

                  #1091040
                  • Human RS Human RS
                    07.12.1823:36:02

                    Да потому что у вас ума не хватает опровергнуть его доводы, моментально на личности переходите: методичка, враг народа, английский шпиён…

                    У него нет доводов и цифр, это только его предположение, в чем этот пропагандон сам и признался:

                    Может, это информационный вброс, не знаю. Потому как странно, что дефекты начали возникать только последние пару месяцев.

                    Так что опровергать в принципе нечего.

                    #1091059
    • 23
      Сергей Турчин Сергей Турчин
      05.12.1813:06:11

      Скажите, а у Боинга репутация до нуля не снизилась, когда новейший Б737 в Индонезии самовольно переставил стабилизатор из-за неисправности датчика и даже в принципе не оставил летчику время на осознание ситуации и исправление ошибки боинговских программеров?

      Увы шит случается у всех. И все вынуждены его исправлять. И французы никуда не денутся — исправят свою ошибку. Таких ошибок в послужном списке каждого самолета или двигателя хоть пруд пруди.

      И, кстати, в отличие от Боинга это не кончилось катастрофой и гибелью почти 200 человек.

      Отредактировано: Сергей Турчин~13:08 05.12.18
      #1090412
      • 1
        Игорь Brick
        05.12.1813:26:21

        Так вот хочется узнать как раз этот момент, какая работа сейчас ведется по устранению дефектов на двигателях как с нашей стороны, так и со стороны французов, а не получать минусы и ярлык «пропагандона»

        #1090417
        • 14
          Сергей Турчин Сергей Турчин
          05.12.1813:31:54

          Хочется — узнавайте, в чем проблема? А я хочу, чтобы Боинг встал передо мной, как лист перед травой и тоже отчитался.

          #1090419
          • -7
            Игорь Brick
            05.12.1814:12:14

            Нечего ответить по существу вопроса, так не встревайте, это просто невежливо.

            #1090442
            • 9
              Сергей Турчин Сергей Турчин
              05.12.1814:55:34

              Если честно — это не Ваше дело. И не мое тоже, кстати. Без нас разберутся те, кому это положено. Это одна из тысяч ситуаций, происходящих одновременно с двигателями и самолетами всех производителей во всем мире.

              Как-то один персонаж неожиданно узнал, что он разговаривает прозой. Для него это оказалось сюрпризом. для Вас оказалось сюрпризом, что у двигателей в процессе эксплуатации вылезают дефекты. Ну ничего, надо с этим дальше жить.

              #1090459
        • 2
          Human RS Human RS
          05.12.1814:15:16

          Так вот хочется узнать как раз этот момент, какая работа сейчас ведется по устранению дефектов на двигателях как с нашей стороны, так и со стороны французов, а не получать минусы и ярлык «пропагандона"

          Вы не узнать хотите, а дерьмеца набросить. Если хотели бы, то писали бы в пресс-службу Cнекмы, а не постили здесь на сайте одинаковый провокационный текст под новостями о Суперджете.

          Отредактировано: Human RS~01:19 06.12.18
          #1090446
        • Ivan_S Ivan_S
          08.12.1806:57:28

          А они есть, эти проблемы? То что вы приволокли сюда в качестве аргумента — чьи-то непонятные домыслы. Хотелось бы взглянуть на статистику эксплуатантов. А если от них жалоб нет — то и проблемы нет. А нет проблемы — зачем ее решать? Не впадайте в крайность и безапелляционность.

          #1091081
      • 6
        Нет аватара абрамыч
        05.12.1814:16:47

        Французы ремонтируют движки бесплатно-по гарантии.Но авиаперевозчики терпят все равно убытки из-за простоя.Кстати в Симфере в аэропорту стоит Арбуз без движков.Птицы попали в движки и самолет бросили-не выгодно ремонтировать движки.

        Отредактировано: абрамыч~14:21 05.12.18
        #1090447
    • 9
      Нет аватара voldemar712
      05.12.1822:09:56

      На викидот ссылка на статью, что это со стороны французов, вообще -диверсия…\

       [ссылки отключены] 

      Есть и еще одна странность. SaM146 используется только в одном самолете, в российском. В то же время Safran — это в высшей степени профессиональная двигателестроительная компания. Ее изделия устанавливают на самолетах Boeing и Airbas. И таких проблем там не возникает. С этими двигателями вообще нет никаких проблем. Более того, Safran производит двигатели для новейшего французского истребителя «Рафаль». А там и форсажная камера, и температуры и давления выше, чем в гражданских изделиях. И опять все прекрасно работает, и гарантии по межремонтному ресурсу соответствуют реальному положению дел. Также Safran оснащает двигателями европейскую тяжелую ракету-носитель «Ариан-5»… Так что вполне можно предположить — разработка некачественного двигателя для SSJ 100 проистекает отнюдь не от некомпетентности конструкторов. А с целью притормозить загнанных в конце прошлого века в угол российских производителей гражданских самолетов. И инициаторами этой акции могли стать безраздельно владеющие рынком Boeing и Airbas.

      #1090582
      • 5
        Сергей Турчин Сергей Турчин
        05.12.1822:54:45

        Уважаемый, а Вы в курсе, что в основе двигателей тех самых французских (на самом деле совместных американо-французских) двигателей для Боингов и Айрбасов, на которые Вы ссылаетесь стоит американский, а не французский газогенератор, притом с двигателя военного самолета. Газогенератор — основная и самая сложная часть авиационного газотурбинного двигателя? А также Вы в курсе, что французы долгое время не могли довести двигатель для того же самого Рафаля и он первоначальный период испытаний выполнял на американском моторе, том самом на который использовался на F-18? И сколько времени и как непросто создавался собственный французский двигатель для Рафаля?

        Не знаете? Так не несите пургу и дилетантский бред. К моменту начала создания Суперджета французы только-только разобрались с первым собственным удачным современным газогенератором. И выбор его был меньшим из зол, если не брать в расчет одну только технику. Выбор в то время стоял между роллс-ройсами, точнее немецко-английским мотором, американцами и Моторсичью. Своего газогенератора нужного класса тогда не было и в помине и создать его не успели бы и Суперджет сейчас встал бы без мотора как в случае выбора украинского, так и с британо-немецкого двигателя (это без вариантов) и скорее всего с американским тоже были бы проблемы.

        #1090606
  • 7
    Е.Юрий Е.Юрий
    05.12.1815:26:51

       В добрый путь!

    #1090470
  • 11
    Алексей Игишев Алексей Игишев
    05.12.1821:46:38

    Слишком много воспитателей. Так если ко всем прислушиваться, то вообще нужно сидеть молча ничего не писать и сопеть в тряпочку. Не нужно затыкать людей, каждый пусть пишет то что считает важным.

    #1090575
    • 4
      александр столярчук александр столярчук
      05.12.1822:43:31

      Полностью согласен. Иначе ресурс скатится к пропаганде и лозунгам, а оно кому надо?

      #1090600
    • Владимир Кунщиков
      08.12.1823:08:05

      тут особый смак у пропагандонов обвинить кого-то пропагандоном. «ой ведомости, не верю им. Журналшлюхи. Ой, Рубцов — кто это? да ладно. Ой. а у боинга ну то же самое, на одном из сто500 миллионов самолётов. Ой, да просто компания в прессе, вона — журналист молодой написал плохое про суперджет, поэтому и не покупупают.»,

      #1091275
  • Дмитрий Леонтьев Дмитрий Леонтьев
    06.12.1801:12:04

    К счастью, большинство инфы из прессы про суперджет не подтверждается. Так что ссылка на «Ведомости» это еще не факт. Тем более в этой статье все идет от неких «неназванных лиц близких к компании». Сильно смахивает на джинсу.

    #1090637
  • Dmitry S Dmitry S
    06.12.1817:22:57

    Как раз позавчера первый раз летел на Суперджете (в смысле, в качестве пассажира, разумеется)     Нормальный самолёт, оказывается (с точки зрения пассажира). По сравнению с новыми А320, не хватает USB-розеток в каждом кресле в эконом-классе.

    #1090780
  • Нет аватара voldemar712
    07.12.1818:58:19

    В этом году -план 24 борта. А в следующем году кто-нибудь знает сколько?

    #1091015
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