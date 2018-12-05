23-й в этом году Сухой Суперджет 100 совершил первый полёт
5 декабря в Комсомольске-на-Aмуре совершил свой первый полет очередной серийный пассажирский самолёт Суперджет 100. Борт с заводским номером 95178 и временной регистрацией 97013 предназначен для ГТЛК.
Это уже 174-й взлетевший самолёт этого типа.
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