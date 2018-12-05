Яндекс представил собственный смартфон

Компания «Яндекс» представила смартфон с голосовым помощником «Алиса».

Это первый в мире смартфон, в котором «Алиса» не просто отдельное приложение, а встроенная функция. Как рассказывают в компании, ее можно позвать откуда угодно: с домашнего экрана, из видеоплеера, игры или любого приложения. Она ответит, даже если телефон просто лежит рядом.

Гаджет работает на Android 8.1, он оснащен двойной камерой, восьмиядерным процессором Snapdragon 630, имеет экран с диагональю 5,65 дюйма и разрешением 2160 на 1080.

С помощью сканера отпечатка можно разблокировать телефон одним прикосновением, а для бесконтактной оплаты покупок есть технология NFC. Аудиочип Qualcomm Aqstic обеспечивает звук в играх, видео и при прослушивании музыки.

Цена «Яндекс.Телефона» — 17,99 тысячи рублей. Продажи стартуют 6 декабря в магазине и музее «Яндекса» в Москве, с 7-го числа смартфон можно будет купить онлайн на маркетплейсе «Беру» с бесплатной доставкой по России, а также в салонах «Билайна», в «М.Видео» и «Эльдорадо».