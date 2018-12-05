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Электроника и электротехника

Яндекс представил собственный смартфон

  •  © ria.ru

Компания «Яндекс» представила смартфон с голосовым помощником «Алиса».

Это первый в мире смартфон, в котором «Алиса» не просто отдельное приложение, а встроенная функция. Как рассказывают в компании, ее можно позвать откуда угодно: с домашнего экрана, из видеоплеера, игры или любого приложения. Она ответит, даже если телефон просто лежит рядом.

Гаджет работает на Android 8.1, он оснащен двойной камерой, восьмиядерным процессором Snapdragon 630, имеет экран с диагональю 5,65 дюйма и разрешением 2160 на 1080.

С помощью сканера отпечатка можно разблокировать телефон одним прикосновением, а для бесконтактной оплаты покупок есть технология NFC. Аудиочип Qualcomm Aqstic обеспечивает звук в играх, видео и при прослушивании музыки.

  •  © ria.ru

Цена «Яндекс.Телефона» — 17,99 тысячи рублей. Продажи стартуют 6 декабря в магазине и музее «Яндекса» в Москве, с 7-го числа смартфон можно будет купить онлайн на маркетплейсе «Беру» с бесплатной доставкой по России, а также в салонах «Билайна», в «М.Видео» и «Эльдорадо».

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Яндекс, смартфон, телефон, российский смартфон
  • 15
    Нет аватара Инженер2015
    05.12.1814:33:33

    хорошее начало    

    надеюсь на полноценную замену андроида.

    а пока

    Гаджет работает на Android 8.1,

    , мы все под колпаком США. в самый ненужный момент на любого из нас может всплыть компромат

    #1090453
    • 7
      Aleksandr Timofeyev Aleksandr Timofeyev
      05.12.1815:20:59

      надеюсь на полноценную замену андроида.

      Сразу куплю…два!   

      #1090465
    • 14
      shigorin shigorin
      05.12.1817:13:42

      Вот поэтому андроидов (равно как и яблофонов с виндофонами) сам не держу и другим не советую; звонилка и sailfish с доверенным ноутбуком на альте выручают.

      #1090505
      • 2
        Petr Samsonov Petr Samsonov
        05.12.1821:18:51

        Где бы еще смартфон на sailfish взять.

        #1090565
        • Виктор Гюго Виктор Гюго
          06.12.1813:22:54

          Продавался INOI R7. Неплохая машинка.

          #1090732
          • Petr Samsonov Petr Samsonov
            07.12.1800:04:34

            У вас INOI R7? Или sailfish на более-менее любой смарт накатить можно? Информации не официальном сайте почти нет, а тема интересная, есть какой-нибудь народный ресурс для гиков наиболее полный по sailfish?

            #1090880
      • 0
        Нет аватара Инженер2015
        05.12.1823:46:20

        звонилка и sailfish с доверенным ноутбуком на альте выручают.

        какой опыт у вас с sailfish? какие минусы я замечу в первые месяцы, если пересяду на sailfish?

        #1090620
        • Нет аватара all-rulez
          06.12.1809:25:53

          опыта нет, однако предположу: первое, что не понравиться — ограниченность выбора софта и многих привычных фишек. непривычный и, вероятно, сыроватый, не «вылизанный» интерфейс. если привыкли жить в значительном гугло-окружении — это будет «ломка».

          вероятно так

          #1090680
        • Виктор Гюго Виктор Гюго
          06.12.1813:26:20

          В первые несколько часов — непривычный интерфейс на скользящих движениях. Но потом оценишь. Потом — недостаток приложений. Repoman в помощь. И да, у меня «жёсткий» вариант без Dalvik-а, т. е. без запуска андроид-приложений. Пока жив.

          Забываешь про банковские приложения и приложения такси. Что лично меня более чем устаивает.

          #1090733
      • Алекс Ов Алекс Ов
        06.12.1810:46:57

        Почему на Linux смартфоны не делают или они не будут пользоваться популярностью…

        #1090695
        • Нет аватара siberia2012
          06.12.1817:56:56

          Андроид в какой — то мере и есть линукс. Во всяком случае ядро ОС.

          #1090791
        • Виктор Гюго Виктор Гюго
          07.12.1821:04:57

          Meego, Moblin, Mer, Sailfish, Tizen, Ubuntu touch, KDE plasma — это живые и мёртвые проекты смартов «на Linux». Основная проблема — крупные корпорации не хотят в них вписываться. Ну кроме Tizen, но там ситуация веселее. Туда вписалась Samsung, но так нежно, деликатно, чтобы случайно не поругаться с Google или не навредить своим же продажам смартов на Андроиде. Короче, рынок ждёт смелых, но везде рулят маркетологи «как бы не». Исключение — Google. Они сделали ставку на ядро Линукс и выиграли. Остальные либо через чур осторожные маркетологи, либо маркетологи, способные только всё слить (привет маркетологам отличного, перспективного Yotaphone — буду помнить всегда и не прощу).

          #1091033
        • shigorin shigorin
          07.12.1822:38:17

          Пытаются порой, но тот же гугль ревностно следит, чтобы поставщики мобильных чипсетов не выпустили невзначай драйверы под linux/xorg, а не андроид… лет пять уже как.

          С темой сталкивался применительно к планшетам.

          #1091046
        • shigorin shigorin
          07.12.1822:41:28

          Есть на Sailfish, например -- у меня вторым телефоном Jolla 1, устраивает.

          #1091047
    • -3
      Сергей Свириденко Сергей Свириденко
      05.12.1821:06:13

      Еще шапочку из фольги одень. Точно сша обломается

      #1090560
      • 5
        Нет аватара Инженер2015
        05.12.1823:48:48

        читайте новости, сколько уже wikileaks и сноуден раскрыли, и это только вершина айсберга… это факты

        #1090623
        • Alex63 Alex63
          06.12.1801:33:51

          Пока альтернативы нормальной нет.

          Нужно разрабатывать.

          А пока это такая же глупость как отказ от американских видеокарт.

          #1090640
      • Нет аватара nik.f
        06.12.1820:58:53

        Сергей Свириденко, вы викиликс открывали хоть раз? гугл к слову лично писал софт для координации исламистов во время арабской весны, в сирии последствия до сих пор расхлебывают. Компания-говно с сотрудниками-подонками из такой же страны.

        #1090838
    • 3
      Нет аватара Scooter
      05.12.1823:54:30

      Инженер2015,

      Смартфон — это девайс для приложений. А в случае со своей операционкой никто под неё их не будет переписывать, пока тираж десятками миллионов не будет расходится в год. Не слышал, чтобы даже китайцы как-то особо продвигались в этом вопросе.

      #1090625
      • Виктор Гюго Виктор Гюго
        06.12.1813:28:00

        Операционка не должна быть «своя», операционка должна быть открытая, в идеале. С закрытой частью для госконтор.

        #1090734
    • Alex63 Alex63
      06.12.1801:32:38

      А если он не будет на андроиде, его никто не купит.

      #1090639
    • Павел Блинов Павел Блинов
      08.12.1813:38:55

      был уже яднекс-кит, сдох. я как дурак купил телефон и планшет на нем, а эти гады взяли и послали своих клиентов.

      #1091122
  • 16
    Виктор Фролов Виктор Фролов
    05.12.1816:13:18

    Ещё бы Яндексу и свою операционку, ведь была задумка, да видать дорого. Но это так, мечты. Самсунг тоже никак не смогёт.

    #1090486
    • 3
      Макс Южный
      05.12.1819:39:31

      Уже есть «Рыба-парусник». Кроме того, никто не мешает, при необходимости, брать открытый код «Андроида», сделать его под себя; это недорого.

      #1090540
    • 12
      Нет аватара g1v2
      05.12.1821:33:32

      Дело не в дороговизне самой операционки. ОС это куча программ, игр, софта и железа, которое делается под него. Все это в основном делается или под андроид или под яблочников. Смартфон, который будет на новой ОС, но на котором не пойдут ни программы, ни игры, ни приложения, ни железо заточенные под другие системы никто не купит. А не будет продаж — не будет и денег для разработок всего этого, да и желания у инвесторов заниматься тем,что не приносит прибыли.    

      #1090570
  • 8
    Вова-Н Вова-Н
    05.12.1816:20:07

    Фото с сайта beru.ru

    •  © Фото из открытых источников

    •  © Фото из открытых источников

    Продажи откроются 6 декабря в магазине и музее «Яндекса» в Москве, а 7 декабря смартфон появится в маркетплейсе «Беру», салонах сотового оператора «Билайн», магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо».

    Отредактировано: Вова-Н~16:22 05.12.18
    #1090487
  • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
    • 11
      shigorin shigorin
      05.12.1817:14:22

      Вас же не затруднит предъявить, раз утверждаете?

      #1090506
    • 22
      Нет аватара Belchanin
      05.12.1817:25:09

      закладки внедрены преднамеренно…

      Ну да, есть выбор: или ФСБ или ФБР, АМБ и т.д…

      #1090509
      • Alex63 Alex63
        06.12.1801:35:01

        Я выбираю СБУ   

        #1090641
        • Нет аватара Belchanin
          06.12.1809:41:56

          Пожалуй, это самый безопасный вариант… Но… Самый прикольный.    

          #1090685
    • 16
      Human RS Human RS
      05.12.1820:27:32

      для ФСБ закладки внедрены преднамеренно…

      А что в этом плохого? Если человек не нарушает закона, то его логи и записи разговоров никому нафиг не нужны, а вот преступникам и террористам придется туго.

      #1090552
    • 6
      Сергей Свириденко Сергей Свириденко
      05.12.1821:07:15

      Паранойя?

      #1090561
  • 12
    Нет аватара силаон
    05.12.1817:27:12

    Для инвалидов по зрению и слабовидящих, которых только в РФ более 1 млн. чел., этот телефон-поводырь будет спасением, подмогой и, возможно, позволит учиться, работать, жить по-новому. Хорос!

    #1090510
  • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
    • 8
      Нет аватара A 32
      05.12.1820:02:02

      Да телефон разработан и изготовлен китайским OEM производителем в оригинале это Arima — Z2. Яндекс накатил поверх Андройда своих приложений с полным доступом.

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      Отредактировано: A 32~20:33 05.12.18
      #1090548
      • -7
        Petya Petrov
        05.12.1821:37:58

        Самое смешное, что в андроид уже вшиты сервисы гугла, это как бы главный конкурент яндекса в России. Понятно что в яндекс сидят не дураки, но не понятно что у них на уме. Есть же например выкупленная Ростелекомом у финнов операционка Sailfish Mobile, или яндексу к ней доступ закрыт, или китайцы отказали в установке, фиг знает, но сами в яндекс вряд ли когда-нибудь создадут свою ос.

        #1090572
        • 1
          Нет аватара sun_runner
          05.12.1823:35:32

          выкупленная Ростелекомом у финнов операционка Sailfish Mobile

          Sailfish Mobile разрабатывает финская Jolla. Вероятно Ростелеком купил лицензии и разрешение на локализацию под новым именем с приставкой RUS

          #1090616
          • Petya Petrov
            06.12.1801:17:23

            Разрабатывала Jolla, но в 2016 к разработке присоединилась наша компания «Открытая Мобильная Платформа». Потом Ростелеком купил 75% акций компании «Открытая Мобильная Платформа», и так же купил 75% акций ООО «Вотрон» которая владеет мажоритарным пакетом акций компании Jolla. Ростелеком теперь имеет контроль над разработчиками ОС Sailfish и Sailfish Mobile RUS

            #1090638
        • Нет аватара qwerty_asd
          06.12.1807:33:14

          Для производителя нет никаких проблем вырезать все сервисы Гугла. Те же китайцы это постоянно делают.

          #1090657
          • Petya Petrov
            06.12.1813:16:02

            не возможно законными методами вырезать гугл из того, что создал сам гугл, то что китайцы делают с андроидом, это не позволяет им распространять данные модели дальше Китая. Все известные китайские бренды которые продаются по всему миру, никогда не вмешиваются в работу андроида, иначе штраф и закрытие рынка.

            #1090730
        • Нет аватара A 32
          06.12.1810:19:24

          Сервисы Гугла это требования Гугла (Андройд их же), в телефоне даже два поиска на первом рабочем столе гугловский на втором от Яндекса

          #1090692
          • Нет аватара siberia2012
            06.12.1811:35:11

            я при покупке очередного андроид фона первым делом отрубаю все гугловские приложения, для этого рут не нужен. Остаётся только магазин, да и всё наверно. А вообще, вон европейцы законодательно прижимают гугл на андроиде, как монополиста, и тому хошь не хошь приходится подчиняться.

            Отредактировано: siberia2012~12:58 06.12.18
            #1090706
        • Алексей Павин
          07.12.1818:56:11

          Совет директоров Яндекса на досуге посмотрите и многие вопросы пропадут

          #1091013
    • 7
      Сергей Свириденко Сергей Свириденко
      05.12.1821:11:49

      Вообще фронталку ниразу не включал.

      #1090563
      • -8
        Petya Petrov
        05.12.1821:41:51

        так может она у вас 2мп, я бы то же такую не включал    

        #1090573
        • Vovantro Vovantro
          06.12.1807:59:09

          У меня фронталка 12 мп, и я её тоже ни разу не включал. Всегда тыловой пользуюсь только.

          #1090660
          • Petya Petrov
            06.12.1813:45:09

            С чего вы взяли, что она у вас 12мп, если вы её НИ РАЗУ не включали? Может она вообще у вас не работает, и смартфон следовало вернуть продавцу. Хоть бы читали сами, что за бред пишете!

            #1090741
            • Vovantro Vovantro
              06.12.1817:14:28

              С чего вы взяли

              Из её ТТХ узнал… Не обязательно включать, можно знать.    

              Какая разница, работает она или нет, если она мне не нужна? Вообще клал на неё.

              Отредактировано: Vovantro~17:15 06.12.18
              #1090779
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    • 12
      Сергей Свириденко Сергей Свириденко
      05.12.1821:10:15

      Мания преследования? Мне например скрывать нечего. Пусть боятся педофилы и прочая мразь

      Отредактировано: Сергей Свириденко~21:11 05.12.18
      #1090562
  • 6
    1ogicandscience 1ogicandscience
    05.12.1818:51:48

    С такой ценой его ждет судьба YotaPhone.

    Просто исчезнет…

    #1090531
    • 7
      Михаил Усоцкий Михаил Усоцкий
      05.12.1822:35:36

      Нормальная цена. Сегодня перебирал модели другу. По характеристикам и стоимости вполне себе сопоставимы с зарубежными.

      #1090596
    • 4
      Вася Пупкин Вася Пупкин
      05.12.1823:34:55

      С какой такой ценой? Поищите за меньшие деньги смартфон с разрешением FHD+, с четырьмя гигами оперативки, с 8-ядерным процессором Qualcomm

      Snapdragon 630, 64 гигами памяти, быстрой зарядкой, ну и остальным само сабой разумеющимся типа NFC, сенсора отпечатков и т. д. Плюс то, что предлагает Яндекс в предустановках и при покупке, как 500 р. и 10% кэшбек, 300 р. на любые поездки, безлимит на фото и видео, плюс ко всему этому полгода подписки Яндекс.Музыки без рекламы, 10% скидку на такси, скидку до 12% на аренду машин в Яндекс.Драйве, дополнительные 10 ГБ и скидку 30% на Диске, бесплатную доставку с маркетплейса Беру.

      Но даже без всего того, что предлагает Яндекс, тупо по одним параметрам смартфона, за эти деньги найти что-либо стоящее и сравнимое очень сложно.

      #1090615
      • Антон Смоленский Антон Смоленский
        06.12.1803:23:13

        типа NFC, сенсора отпечатков и т. д

        Люди бывают двух типов: нормальные и те, которые ставят на телефон мобильный банк.

        Вообще телефоны с ценой в среднюю зарплату по стране — это конечно прикольно. Это щас не про конкретно эту трубу, а про явление как класс.

        Отредактировано: Антон Смоленский~03:27 06.12.18
        #1090648
        • Вася Пупкин Вася Пупкин
          06.12.1814:35:10

          А нормальные по вашему, это те которые до сих пор по квитанциям через кассы оплачивают все услуги? Смешно. Мобильный банк от сбера 60 рублей в месяц, зато все платежи либо без процентов либо с минимальным, а по квитанциям через кассу дерут столько, что за среднестатистическую семью мобильный банк только на процентах при оплате через кассу экономит от 500 р. в месяц и более. И при этом не нужно таскаться по банкам, стоять в очередях и т. д. Да и NFC вещь весьма удобная, не нужно с собой кредитку носить, хотя я этим не пользуюсь, но смартфон позволяет, да руки не доходят настроить.

          ЗЫ. Вы ооочень сильно отстали от жизни, как же вы тогда будете говорить о тех, кто тратит на новый смартфон от 50 тысяч и более. Хотя таких сейчас сплошь и рядом, берут в кредит и счачстливы. Поэтому цену в 15-17 тысяч за новый смартфон считаю весьма приемлемой, с нормальной камерой, шустрый не тормозящий, с нормальной оперативкой, с качественным экраном, достаточным объемом памяти, атрибутами безопасности и расчетов…

          Отредактировано: Вася Пупкин~14:48 06.12.18
          #1090753
          • Антон Смоленский Антон Смоленский
            06.12.1816:53:15

            А нормальные по вашему, это те которые до сих пор по квитанциям через кассы оплачивают все услуги?

            Нет, это те которые пользуются интернет-банком в защищенной домашней сети без установки на телефон какой-то стремной прикладухи.

            Это Вы еще не знаете, что банки с контактами из телефона делают, когда к ним доступ получают мобильными банками своими.

            Вы ооочень сильно отстали от жизни, как же вы тогда будете говорить о тех, кто тратит на новый смартфон от 50 тысяч и более. Хотя таких сейчас сплошь и рядом, берут в кредит и счачстливы

            Я пережил 3 ипотеки и выплачиваю четвертую. Это кто еще отстал вопрос ))). У меня кредитный калькулятор в голову встроен.

            Последний телефон, который я покупал за свои деньги — стоил 3 тыщи со всеми скидками. Это был какой-то хайскрин. Самый дорогой был Nokia 8890 — за него я отдал пятеру. А суммарно за всю жизнь у меня их было наверное штук 18 — я их постоянно теряю, топлю, роняю, дарю. Я не очень понимаю как можно потратить на телефон больше заработка за 1-2 дня, а тем более брать его в кредит — это ж блин просто звонилка-игрушка.

            Отредактировано: Антон Смоленский~17:15 06.12.18
            #1090776
            • Вася Пупкин Вася Пупкин
              06.12.1820:38:47

              Мне просто интересно и что же Сбербанк делает с контактами на телефоне? Все квитанции оплачиваются сейчас по qr коду, это гораздо удобней, чем набивать квитанции или искать поставщиков по спискам в услугах сидя за домашним компьютером, именно это преимущество предоставляет смартфон с установленным банк клиентом, или заплатить за интернет сразу после того, как пришла смс напоминалка от провайдера, не дожидаясь приезда домой, что бы домашним не отрубило ТВ, или быстро закинуть денег на телефон себе, детям. Получить смс с указанием суммы списания не отходя от кассы магазина. Да много чего.

              У меня ипотек и даже кредитов нет, я не боюсь там коллекторов, банков, и не шифруюсь, да и в контактах моих ничего экстраординарного нет, хотя и стоит программа блокировки звонков и смс со спамом. Ещё я люблю читать книги со сматфона, во время ожидания детей с занятий и тренировок, на отдыхе. Покупать отдельную читалку давно передумал, таскать с собой отдельный гаджет постоянно не станешь, а телефон не забудешь, плюс нормальные читалки с электронными чернилами нельзя читать вечером без света, а здесь включил ночной режим и читай себе никому не мешая. Все это мне дает нормальный смартфон, не считая интернета позволяющего просматривать свежие новости или спортивные программы онлайн, если не находишься дома,а время позволяет.

              #1090829
              • Антон Смоленский Антон Смоленский
                07.12.1801:01:50

                Мне просто интересно и что же Сбербанк делает с контактами на телефоне?

                В лучшем случае список Ваших контактов анализируется в маркетинговых целях. Если два человека являются клиентами одного и того же банка и имеют друг друга в контактах телефона, то у банка появляется очень много интересной информации для анализа.

                В худшем, а у нас в стране отношение к персональным данным оставляет желать лучшего — контакты из Вашего телефона становятся достоянием третьих лиц.

                И вообще — Вы же сто-пудово не смотрите что там прикладуха у Вас спрашивает, когда доступ запрашивает.

                Я уже не говорю о таких банальных вещах как вероятность кражи телефона из кармана в метро.

                Все квитанции оплачиваются сейчас по qr коду, это гораздо удобней, чем набивать квитанции или искать поставщиков по спискам в услугах сидя за домашним компьютером, именно это преимущество предоставляет смартфон с установленным банк клиентом, или заплатить за интернет сразу после того, как пришла смс напоминалка от провайдера, не дожидаясь приезда домой, что бы домашним не отрубило ТВ, или быстро закинуть денег на телефон себе, детям.

                Какая-то надуманная проблема. В любом интернет-банке есть шаблоны.

                Получить смс с указанием суммы списания не отходя от кассы магазина.

                Для этого не надо ставить мобильный банк — достаточно подключить СМС оповещение.

                Да много чего.

                Чего?

                У меня ипотек и даже кредитов нет, я не боюсь там коллекторов, банков, и не шифруюсь,

                А чего тогда так уверенно рассуждаете о довольных людях берущих трубы в кредит? Если у человека нет денег на телефон и он берет его в кредит — значит у него вообще все в кредит.

                Касательно «не шифруюсь». Вот Вы не-технические люди такие простые. Сейчас Вы не шифруетесь, а через лет 10 станете например успешным предпринимателем или лицом, через которого можно компроментировать Вашего работодателя. Вся информация на Вас хранится и анализируется годами. Сейчас, пока Вы просто обычный человек — никто с ней не работает, кроме роботов. Станете необычным — поднять можно будет все.

                Да и не надо путать паранойю с элементарной информационной безопасностью.

                А Вы когда в аэропорту находитесь или например в кофейне на WiFi — мобильным банком тоже пользуетесь?

                Ещё я люблю читать книги

                Программы для чтения не запрашивают доступ к половине потрохов телефона и не распоряжаются Вашим банковским счетом.

                Реалии таковы, что мобильный телефон это уже по сути один из органов Вашего тела. Кусочек Вас как человека. Ваш номер телефона уже смело можно использовать вместо номера паспорта, ИНН, СНИЛС и прочего. А Вы, еще не до конца осознав этот факт — пускаете в него всех кому не лень.

                Отредактировано: Антон Смоленский~01:25 07.12.18
                #1090888
                • Вася Пупкин Вася Пупкин
                  07.12.1805:50:06

                  Вы это с компьютера всё пишите? А на отдых наверное с собой мыльницу или зеркалку таскаете? Во первых, мне до лампочки кто там что анализирует, во вторых, как раз тогда, когда у меня ещё не было смартфона, мою старую симку откуда то слили, вероятно из баз самого оператора, и на неё регулярно приходит спам, хотя даже банковской карты тогда не имел. На «новую» симку, которой наверное лет шесть, никакого спама вообще нет.

                  Не стройте из себя Цукенберга впрягая в оборот подобные фразочки: «Вот Вы не-технические люди», «через лет 10 станете например успешным предпринимателем». Вы себя после трех ипотек таковым наверное считаете? У меня высшее техническое образование и моя предпринимательская деятельность позволяет иметь нормальный для моей семьи доход, спорить с Вами на эту тему, и тем более пытаться из себя чего-то показать или обвинять в невежестве других не собираюсь. У меня нет на смартфоне мусора, я не леплю туда все что попало из плеймаркета, не пропадаю в соцсетях от слова вообще, и естественно не пользуюсь банкклиентом с левых wi-fi сетей. Я рад за Ваш круг общения и вашу среду, где не знают смартфонов, но в моей, я вижу, что у некоторых друзей моих детей, у знакомых, смартфоны явно в ценовом диапозоне выходящем за рамки семейного бюджета. Люди берут их в кредит, и считаю смартфоны по 50-100 тысяч рублей излишним расточительством. Сейчас вполне можно купить отличный смартфон до 20 тысяч рублей с нормальным функционалом.

                  Ну и последнее, я в отличии от Вас, телефон стараюсь не топить, не ронять и не терять, но если бы у меня была такая проблема, я бы вообще трубу дороже тысячи не покупал.

                  Отредактировано: Вася Пупкин~06:41 07.12.18
                  #1090906
                  • Комментарий удален
        • Алексей Павин
          07.12.1818:57:32

          Соедняя зп выше, а если учесть серый и чёрный рынок доходов, то там вообще 1/Ная выйдет

          #1091014
    • 2
      Нет аватара commandor
      05.12.1823:59:38

      Yota MAX 4G у меня до сих пор продержался (а ведь это уже почти 10 лет, я в 2009 брал). Чего-то прикипел к нему, Андроид не понравился, яблокофон религия не позволяет. Да и не надо мне ничего особенного, а на этом — звонить можно, видос посмотреть, музыку послушать можно, навител запускается — что еще нужно человеку для счатья? Но вот как раз сегодня, паскуда, сеть потерял, и уж полдня найти не может… Просится на пенсию старичок. А до сих пор ничего чтобы мне приглянулось так и не видел среди телефонов. Буду видимо бабушкофон брать   

      #1090626
      • Нет аватара Belchanin
        06.12.1809:54:02

        Ну, вот… Вам самый повод купить новый…    потом расскажете как он…    

        #1090688
        • Нет аватара commandor
          06.12.1823:11:56

          дык андроид, не нравится мне. он (да все теперешние телефоны) ориентирован на постоянную работу всяких сетевых сервисов. как результат на свежей батарейке живет дня три, а потом уже каждый день заряжать нужно. а мой старичок неделю держит (при моем уровне использования есс-но). и этим очень нравится. а по неполадке — заходил в мтс, поменяли симку (она тоже раритеная, уж и не помню когда появилась, но точно больше 10 лет. когда тариф супер джинс был еще). так что еще потрудится, это теперь в тренде, продлевать пенсионный возраст   

          #1090874
      • Алексей Павин
        07.12.1818:59:05

        Тоже лет 6 с ним ходил, брал как более мощного конкурента 1 яблофона

        #1091016
    • Alex63 Alex63
      06.12.1801:37:41

      На самом деле нормальная цена.

      17 тыс., это не 25 тыс.

      #1090642
    • Виктор Гюго Виктор Гюго
      06.12.1813:38:20

      С такой — точно не ждёт. Чтобы повторить судьбу YotaPhone надо на старте заломить цену втрое (ок 50-60 тыс. ₽) и подождать пока поезд уйдёт окончательно и продать технологию в Китай.

      #1090739
      • Алексей Павин
        07.12.1818:59:51

        Йотафон частично принадлежит России до сих пор.

        Йота3 уже вышла и даже Йота 3+, правда без нфс

        #1091017
        • Виктор Гюго Виктор Гюго
          08.12.1818:10:23

          Да, принадлежит. Поинтересуйтесь на каких условиях. Например — продажи девайсов только на территории СНГ. Это, на секундочку — полностью профуканый рынок. YotaPhone3 конечно вышел, в России его не было, нет и не будет, граждане, его купившие в Китае медленно офигивают от того, как и куда их шлют китайцы с техподдержкой, от сказочной русификации и набора приложений «по уморчанию». Если что, Highscreen, продающийся в РФ зачастую имеет китайские трояны (по иначе просто не назвать), например xakep.ru/2016/11/16/adups-fota-backdoor/

          Нет, ваше право, вы лично можете считать, что Yota отлично сыграла на рынке. Но ИМХО рынок они профукали, технологии профукали и благодарить за это надо исключительно одарённых маркетолов. Старт продаж по 50 тыр был мегагениальной идеей, недостижимой для маркетологов Яндекса. Можем проверить: через год яндексфоны будут продаваться во всех салонах. А йотафонов там не будет. Совсем. Хотя по моему личному мнению — яндексфон — просто телефон, а йотафон — офигенно крутой гаджет.

          #1091188
  • 4
    Ivanych Ivanych
    05.12.1818:57:20

    Здорово! Давно о нем слухи ходят!

    Эх… 5,65″ с какой-то стороны круто. Но что-то поднадоели эти телевизоры… Хочется телефон, поменьше,с которым одной рукой можно справится…

    #1090532
    • S G S G
      06.12.1808:01:35

      4,5″ - самый оптимал для руки

      #1090661
  • 1
    Нет аватара edanilov
    05.12.1819:20:08

    Да батарею ему помощнее бы Ну для первого смарта более чем достойно. Сколько денег и сил в свое время быдо потрачено на йотафон. Если бы эти ресурсы доверили Яндексу результат мог быть намного лучше

    #1090536
  • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
    • 6
      я свой я свой
      05.12.1819:50:11

      какой смарт не китайский?!

      Отредактировано: я свой~19:50 05.12.18
      #1090543
    • 5
      Нет аватара Spechtoff
      05.12.1820:10:35

      Bric_Abrac, IPhone тоже делается в Китае, китайцами и из китайских деталей.

      #1090549
      • 1
        Нет аватара A 32
        05.12.1820:35:00

        Iphone разрабатывают железо, свои пооцы, а в Китае их прозводят, Яндекс просто заказали готовый девайс у OEM производителя

        #1090555
        • 8
          1ogicandscience 1ogicandscience
          05.12.1820:37:59

          яблоко купило сотни патентов у корейцев и не только.

          Да, пока еще что-то разрабатывают китайцы и индусы работающие в эпл))

          #1090557
          • Антон Смоленский Антон Смоленский
            06.12.1812:06:55

            Я Вам наверное Америку открою — но китайцы и индусы это 30% процентов людей, которых Вы встретите там на улице.

            Вы конечно можете их там делить на китайцев, индусов, мексиканцев, русских — но фигня в том, что все они — американцы. Страна такая, состоит из мигрантов со всего мира. Я например знаю американского китайца, который не говорит по-китайски. 4е поколение. У знакомой русской пары там — ребенок как в школу пошел, перестал разговаривать по-русски вообще.

            Не стоит заблуждаться в общем.

            Отредактировано: Антон Смоленский~12:09 06.12.18
            #1090713
            • 1ogicandscience 1ogicandscience
              06.12.1816:49:27

              А мерику открыли до вас и заселили испаноговорящие переселенцы и англосаксы с неграми в виде рабов.

              А китайцы там массово стали появляться после развала СССР, индусы скорее всего в теже времена когда стали развиваться компьютерные технологии и появились учебные заведения подобнго профиля. Потому что фильтр на эмиграцию там дай боже и всякую шушару могут принят в США только по политическим и финансовым мотивам.

              Отредактировано: 1ogicandscience~18:06 06.12.18
              #1090775
              • Алексей Павин
                07.12.1819:02:12

                Вообще-то заселили её индейцы первыми, которые пришли с Азии, а именно с территории Алтая очень давно. Являются дальней (много десятков тысяч лет) роднёй тюркоязычных народов.

                #1091018
                • 1ogicandscience 1ogicandscience
                  07.12.1820:44:46

                  Не подскажете причем тут древняя история и современные китайцы и индусы работающие в США вместо местных?

                  #1091030
        • Александр Жигульских Александр Жигульских
          06.12.1810:31:13

          > свои пооцы

          С каких пор Самсунг в Эпл входит? Хотя, конечно, религия — это личное дело каждого.

          > OEM производителя

          Масло масляное.

          Отредактировано: Александр Жигульских~10:32 06.12.18
          #1090694
          • Антон Смоленский Антон Смоленский
            06.12.1811:58:39

            С каких пор Самсунг в Эпл входит? Хотя, конечно, религия — это личное дело каждого.

            Не Samsung, а TSMC. У них давно уже свои процессоры.

            Также помимо процессора в телефонах Apple около десятка других чипов, разработанных именно под этот телефон американскими компаниями. В отличие от андроидофонов — iPhone это достаточно уникальный и самобытный продукт. Такого же телефона, но в другом корпусе/другого цвета/с другим лого — не существует.

            Отредактировано: Антон Смоленский~12:02 06.12.18
            #1090711
            • Алексей Павин
              07.12.1819:03:48

              Нет американских компаний, есть общак со всего мира, не путайте. Американское — это индейское.

              В тех же чипах используют ворованные и скопированные технологии, когда выкупить патенты не давали.

              #1091019
  • 7
    vostok1982 vostok1982
    05.12.1822:21:03

    Надеюсь, его будут продавать на Али, чтобы с Украины можно было купить!

    #1090586
    • Анатолий Львов
      06.12.1809:03:16

      Вполне возможно, что на Али он будет даже дешевле, как йотафон )

      #1090673
    • magnet magnet
      06.12.1809:14:12

      навряд ли. а гарантия? а все плюшки от яндекса???

      #1090674
  • Нет аватара Bars
    06.12.1810:01:54

    Дорого для таких характеристик, ещё не понятно какого уровня защиты стекло, корпус, качество камер и снимков с их помощью, качество звука и т. д. Андроид 8.1 довольно логичный, у меня например он подглючивал, сейчас телефон обновился до Андроид 9, глюки пропали, но логика для меня тяжеловатая. Правда у меня чистый Андроид.

    Отредактировано: Bars~10:02 06.12.18
    #1090689
    • Alex63 Alex63
      06.12.1821:27:54

      Для таких характеристик нормально.

      А остальное нужно смотреть в процессе.

      #1090848
  • Нет аватара siberia2012
    06.12.1811:31:23

    Чем это отличается от просто приложения с тем же функционалом, допустим с названием «Алиса», установленного на любом андройдфоне и постоянно висящем в фоновом режиме, дабы выполнялось вот это всё "ее можно позвать откуда угодно: с домашнего экрана, из видеоплеера, игры или любого приложения. Она ответит, даже если телефон просто лежит рядом."? Зачем для этого выпускать отдельный смартфон, заведомо дороже и хуже китайских аналогов? У той же Yota была хотя бы мощная интересная фича со вторым дисплеем и соответственно софтом для него.

    #1090705
    • Антон Смоленский Антон Смоленский
      06.12.1813:19:51

      Он не дороже и не хуже. Такой же. Это обычный китайский телефон с логотипом Yandex. С большой вероятностью эта же труба ходит под логотипами еще пары-тройки компаний.

      Ну захотелось Яндексу поиметь свое лого на телефоне — почему бы и нет. Вообще это логично — замкнуть все свои сервисы в чем-то оформленном.

      Отредактировано: Антон Смоленский~13:22 06.12.18
      #1090731
      • Нет аватара siberia2012
        06.12.1813:50:03

        «не дороже и не хуже»? Может поспорим? За эти деньги я в интернет магазинах найду множество китайских фонов гораздо более напичканных железом.

        "Ну захотелось Яндексу поиметь свое лого на телефоне — почему бы и нет. Вообще это логично — замкнуть все свои сервисы в чем-то оформленном." - с этим согласен и претензий не имею. Просто выставлять Алису как нечто необычное, весьма странно. У меня есть эта Алиса на xiomi и чего? А гугл свою сири так вообще везде пихает, впрочем как и остальной софт.

        #1090743
        • Антон Смоленский Антон Смоленский
          06.12.1813:56:27

          "не дороже и не хуже"? Может поспорим? За эти деньги я в интернет магазинах найду множество китайских фонов гораздо более напичканных железом.

          Серого китайца с кривой русификацией без гарантийного обслуживания — найдете.

          Во всяких Связных — нет, за те же деньги будут примерно те же телефоны.

          Все как везде в общем-то. Растаможенный лицензированый телефон в розничной сети всегда будет дороже. Но это не имеет никакого отношения к его «Яндексности»

          Отредактировано: Антон Смоленский~13:57 06.12.18
          #1090744
        • Дмитрий Марчук Дмитрий Марчук
          07.12.1810:06:21

          А гугл свою сири так вообще везде пихает, впрочем как и остальной софт.

          Сири у яблока, у Гугла — Гугл    

          И если сравнивать Сири, Гугл и Алису, то для России наиболее умная Алиса. У меня тоже стоит Алиса, но она не вызывается голосом из фонового режима как Гугл. Чтоб задать ей вопрос необходимо тыкнуть пальцем в ярлык… И как раз на Яндекс телефоне она будет вызываться из фонового режима

          #1090919
          • Нет аватара siberia2012
            08.12.1806:10:55

            Про Сири ошибся. Согласен, что Алиса для русскоязычного лучше. Кстати, яндекс — переводчик тоже лучше переводит с русского на английский и наоборот, чем гугл транслейт, проверено.

            Про то, что Алиса у Вас не вызывается в фоновом режиме я и пишу. Для этого достаточно чуть чуть подкрутить приложение к следующему обновлению и вопрос почему этого до сих пор не сделано, а не отдельное железо продавать.

            #1091079
    • Алексей Павин
      07.12.1819:06:14

      Чип вроде как отдельный и микрофоны заточены под Алису. Оптимизация ибо под свой софт.

      #1091020
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