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Экспорт

ПАО «ЧМК» освоило производство семи новых профилеразмеров двутавровой балки для европейского рынка

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Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») расширил сортамент балочной продукции. Комбинат освоил производство семи новых профилеразмеров двутавровой балки для Европейского рынка.

Двутавровые балки IPB, IPBL и IPE изготавливаются в соответствии с техническими требованиями европейского стандарта DIN EN10025-2. Продукция используется в возведении перекрытий и колонн, в каркасном и крупнопанельном строительстве, в машиностроении и судостроении.

Балка сертифицирована немецким органом по сертификации TUV Rheiland. Сертификат подтверждает соответствие требованиям Технического регламента Евросоюза. Это позволяет маркировать продукцию ЧМК знаком СЕ и осуществлять поставки в европейские страны.

С начала года ЧМК поставил на европейские рынки 11 тыс. тонн новых профилеразмеров IPE, IPB, IPBL. Еще 3 тыс. тонны продукции планируется отгрузить до конца года. В настоящее время фасонный прокат поставляется в Австрию, Бельгию, Германию, Голландию, Латвию, Литву, Польшу, Сербию и Чехию.

Всего на предприятии освоено 18 видов строительной балки европейского стандарта. В планах расширить сортамент продукции.

«Мы планируем нарастить объемы отгрузки двутавровой балки в Европу и значительно расширить географию поставок за счет освоения двух новых марок стали для Франции, Эстонии и стран Скандинавии», — отметил директор по сбыту ЧМК Вадим Шалыгин.

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http://www.mechel.ru/press/press/cmk?rid=24885&oo=1&fnid=68&newWin=0&apage=1&nm=142379&fxsl=view.xsl

Мечел, ЧМК
  • Нет аватара Инженер2015
    06.12.1811:25:12

    По моему ЕС ввел «антидэмпинговые» ограничения в отнощении российского металлопроката…

    #1090703
  • Сера Бэб Сера Бэб
    06.12.1814:14:29

    Не хочу показаться «умником», но правильнее будет «7-и», а не «7-х». А лучше всего писать буквами

    #1090747
  • Oleg Yuranyov
    06.12.1820:29:00

    рад за ЧМК, но вложу свое ложку дегтя в бочку меда: с высоты (когда видишь всю площадку целиком), ЧМК представляет собой удручающее предприятие…

    #1090825
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