В Гурьевске начали делать особо прочную сталь для мостов и высоток

Гурьевский филиал «ЧМК» теперь выпускает новый вид продукции — высокопрочную сталь С255. Первые партии металла, из которого будут делать уголки и швеллеры, уже готовы к отправке строителям.

Эта необычная сталь создана для самых ответственных задач. Из нее можно возводить каркасы современных зданий, надежные мосты и сложные конструкции, где важна прочность каждого элемента. Материал отлично выдерживает высокие нагрузки и подходит для сварки, сообщили в Мечел.

Уже первая партия готового продукта представлена в виде уголка размером 5 мм и швеллера № 10, поступивших на склад компании «Мечел-Сервис».

Новая марка специально разработана для высоконагруженных конструкций и сооружений. Её активно применяют в строительстве благодаря способности выдерживать значительные нагрузки, такие как элементы мостов, строительные каркасы зданий, лестницы и опоры.

В мае 2025 года специалисты лаборатории ЧМК провели испытания новой марки стали, подтвердив её полное соответствие строгим стандартам качества согласно ГОСТ 27772-2021, предназначенному именно для строительной сферы.

Вся продукция прошла строгий лабораторный контроль и соответствует самым высоким стандартам качества. Это значит, что новые стройки в регионе получат еще более надежную и современную основу.

Владимир Дворянчиков, директор Гурьевского филиала ПАО «ЧМК», высоко оценил расширение ассортимента производимой продукции. Новый продукт позволит укрепить позицию компании на российском строительном рынке и обеспечит дополнительную конкурентоспособность предприятию.