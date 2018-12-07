Газоперекачивающие агрегаты (ГПА) разработки и производства Объединенной двигателестроительной корпорации установлены на газопроводе «Ухта — Торжок-2», являющемся основой магистральных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

Ввод в эксплуатацию третьего, финального, газового промысла и магистрального газопровода «Ухта — Торжок-2» состоялись 5 декабря на Бованенковском месторождении.

Для газопровода «Ухта — Торжок-2» рыбинское предприятие «ОДК — Газовые турбины» изготовило и поставило 15 комплектов газоперекачивающих агрегатов ГТН-16Р единичной мощностью 16 МВт и 16 комплектов ГПА-Ц-25 единичной мощностью 25 МВт. ГТН-16Р работают на основе высокоэффективных промышленных газотурбинных двигателей ПС-90ГП2 производства «ОДК-Пермских моторов».

Ямальский центр газодобычи имеет стратегическое значение — он станет основным для отечественной газовой промышленности в XXI веке. В 2012 году на месторождении был введен в эксплуатацию газовый промысел № 2, в 2014-м — газовый промысел № 1, а 5 декабря этого года начал работу газовый промысел № 3, который, в частности, включает установку подготовки газа мощностью 30 млрд кубометров в год. С пуском в эксплуатацию третьего газового промысла мощность месторождения выведена на проектный уровень — 115 млрд кубометров в год.

Доставку ямальского газа потребителям обеспечивают газопроводы Северного газотранспортного коридора. Он становится ключевым маршрутом Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России. С 2012 года в этом коридоре «Газпром» ввел в эксплуатацию современные и высокоэффективные газопроводы «Бованенково — Ухта», «Ухта — Торжок» и «Бованенково — Ухта-2». Сегодня к ЕСГ подключен газопровод «Ухта — Торжок-2» протяженностью 970 км и проектной производительностью 45 млрд кубометров в год.