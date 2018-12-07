Новый молочный комплекс открылся в Ульяновской области

7 декабря в Новоспасском районе Ульяновской области открыт животноводческий комплекс на 1200 дойных коров.

По словам директора ООО «Агро-Нептун» Марата Аббозова новый молочный комплекс включает в себя производственные здания для содержания дойных коров, здания для доения и хранения молока, вспомогательные сооружения, бытовой корпус, помещения для переработки навоза, склад кормов.

Это новый для области объект: здесь установлено современное оборудование, датчики, которые отслеживают состояние животных и оперативно передают данные.

Инвестиции в проект составили 600 млн рублей.

Теперь годовое производство молока в хозяйстве увеличится до 9,6 тысяч тонн, а при выходе на проектную мощность планируемый объём производства составит 10,8 тысяч тонн в год.

Гендиректор ООО «Агро-Нептун» Новоспасского района Марат Аббозов рассказал о деятельности руководимого им сельхозпредприятия.

Сегодня численность дойных коров красно-пёстрой породы составляет в хозяйстве 580 голов. Увеличивать надои с таким генетическим потенциалом больше не предоставлялось возможным. В этой связи было принято решение и восьмого апреля прошлого года подписано соглашение о взаимном сотрудничестве с правительством Ульяновской области. Таким образом, был дан старт строительству нового животноводческого комплекса. Девятого августа того же года в основание стройки был заложен первый камень.

Если говорить о надоях, как основном показателе, то в прошлом году надой на одну фуражную корову составил 6700 килограммов молока. В этом году этот показатель составит 7100, в 2019 году — восемь тысяч килограммов. При выходе комплекса на полную мощность можно будет говорить о надоях в девять тысяч килограммов.

Чтобы сделать эти планы реальностью, в животноводстве были сделаны кардинальные изменения в блоках производства, кормления, здоровья, введены новые, в том числе, цифровые технологии. Так, например, используются цифровые технологии в кормлении животных. Они позволяют в онлайн-режиме отслеживать весь процесс от загрузки кормов в миксер до их раздачи на кормовой стол.

Под особым контролем комфорт и здоровье животных. Установлены датчики, которые контролируют загазованность помещений, температурный режим, влажность. Но и это не всё. Есть группы так называемых животных-маркеров, в рубец которых с помощью специальных пистолетов закладываются электронные болюсы- капсулы, передающие на мобильный телефон все без исключения данные о каждой корове: начиная от того, что и сколько она пила и ела, кончая данными о состоянии здоровья. У каждого главного специалиста есть программное обеспечение, которое он отслеживает.