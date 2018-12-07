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Новые и модернизированные предприятия агропрома

Новый молочный комплекс открылся в Ульяновской области

    •  © ulyanovsk-news.net

7 декабря в Новоспасском районе Ульяновской области открыт животноводческий комплекс на 1200 дойных коров.

По словам директора ООО «Агро-Нептун» Марата Аббозова новый молочный комплекс включает в себя производственные здания для содержания дойных коров, здания для доения и хранения молока, вспомогательные сооружения, бытовой корпус, помещения для переработки навоза, склад кормов.

Это новый для области объект: здесь установлено современное оборудование, датчики, которые отслеживают состояние животных и оперативно передают данные.

Инвестиции в проект составили 600 млн рублей.

Теперь годовое производство молока в хозяйстве увеличится до 9,6 тысяч тонн, а при выходе на проектную мощность планируемый объём производства составит 10,8 тысяч тонн в год.

  •  © ulpressa.ru

  •  © ulpressa.ru

  •  © ulpressa.ru

Гендиректор ООО «Агро-Нептун» Новоспасского района Марат Аббозов рассказал о деятельности руководимого им сельхозпредприятия.

Сегодня численность дойных коров красно-пёстрой породы составляет в хозяйстве 580 голов. Увеличивать надои с таким генетическим потенциалом больше не предоставлялось возможным. В этой связи было принято решение и восьмого апреля прошлого года подписано соглашение о взаимном сотрудничестве с правительством Ульяновской области. Таким образом, был дан старт строительству нового животноводческого комплекса. Девятого августа того же года в основание стройки был заложен первый камень.

Если говорить о надоях, как основном показателе, то в прошлом году надой на одну фуражную корову составил 6700 килограммов молока. В этом году этот показатель составит 7100, в 2019 году — восемь тысяч килограммов. При выходе комплекса на полную мощность можно будет говорить о надоях в девять тысяч килограммов.

Чтобы сделать эти планы реальностью, в животноводстве были сделаны кардинальные изменения в блоках производства, кормления, здоровья, введены новые, в том числе, цифровые технологии. Так, например, используются цифровые технологии в кормлении животных. Они позволяют в онлайн-режиме отслеживать весь процесс от загрузки кормов в миксер до их раздачи на кормовой стол.

Под особым контролем комфорт и здоровье животных. Установлены датчики, которые контролируют загазованность помещений, температурный режим, влажность. Но и это не всё. Есть группы так называемых животных-маркеров, в рубец которых с помощью специальных пистолетов закладываются электронные болюсы- капсулы, передающие на мобильный телефон все без исключения данные о каждой корове: начиная от того, что и сколько она пила и ела, кончая данными о состоянии здоровья. У каждого главного специалиста есть программное обеспечение, которое он отслеживает.

  •  © 73online.ru

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http://ulyanovsk-news.net/other/2018/12/07/137085.html

КРС , производство молока , Ульяновская область
  • Нет аватара tumanova
    07.12.1821:35:49

    Опять поспешили с размещением новости, когда была только отладка оборудования sdelanounas.ru/blogs/113270/

    Но с другой стороны, в тот раз этот комплекс посещал губернатор.

    Ох уж эти официальные и неофициальные открытия!

    #1091037
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      07.12.1823:13:08

      Ну Гордеев-то сейчас повыше сидит.    

      Отнеситесь к этому с улыбкой.

      Важнее другое:

      В этот день также состоялось подписание соглашений, направленных на развитие отрасли. Правительством Ульяновской области и ООО «Ру Агро» закреплена договоренность о строительстве нового животноводческого комплекса на 2000 голов. По итогам реализации проекта рабочими местами будут обеспечены почти 500 человек. На первом этапе предполагается реализация сырого молока и мяса КРС, со второй половины 2019 года прогнозируется начало переработки молока, завершится строительство комплекса к 2020 году. Кроме того, Сергей Морозов и руководитель компании «Зернотрейд» Артур Чахалян подписали документ, согласно которому в регионе начнёт свою реализацию проект по строительству комплекса по переработке зерна. Планируется, что благодаря ему будут созданы порядка 400 рабочих мест. На полную мощность комплекс выйдет к 2021 году и будет выпускать муку, отруби, манку, сухую клейковину и пшеничный крахмал.

       https://ulgov.ru/news/regional/2018.12.07/52437/ 

      #1091052
      • Комментарий удален
      • Нет аватара tumanova
        08.12.1819:38:29

        Ну Гордеев-то сейчас повыше сидит

        Вчерашнее официальное открытие не подлежит сомнению.

        #1091210
  • Илья Лыткин
    08.12.1809:02:00

    А почему «сделано у нас»?. Израильской оборудование, смонтировано израильскими же специалистами.

    #1091088
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      08.12.1810:49:46

      Не понял. Этот молочный комплекс построен в Израиле израильскими специалистами?    

      И конечно же производит израильское молоко для израильских детей?

      Первый раз слышу, что Ульяновская область входит в состав Израиля.

      #1091102
      • Илья Лыткин
        08.12.1812:17:03

        Построен то он в Ульяновске области, но…российского там нет ничего

        1. Оборудование израильское

        2. Собирали израильские специалисты

        3. Операторы проходили обучение в Израиле в кибуце

        4. Сервис и техобслуживание проводят израильские специалисты

        #1091115
        • Сергей Котенко Сергей Котенко
          08.12.1812:59:14

          Построен то он в Ульяновске области, но…российского там нет ничего

          Ну хоть Ульяновская область не в Израиле, а то я уж испугался.

          Но российского там ничего нет!

          1. Точно же! Так и вижу израильских работяг, заливающих фундамент, поднимающих стены, укладывающих крыши, монтирующих отсеки для коров.

          Все с горбатыми носами, ни одного русского!

          2. Коровы все сплошь израильские, все из Тель-Авива.

          3. Операторы тоже все израильские,

          4. И работают тоже одни израильтяне. Вот на фото одни евреи же!

          С утра пить вредно.

          #1091118
          • Илья Лыткин
            08.12.1820:02:14

            Так и напиши — «собрано у нас». Как собирают в Подмосковье стиральные машины «Самсунг» и еще сотни других сборочных производств. Из иностранных комплектующих. Причем тут «сделано у нас»?

            #1091222
            • Сергей Котенко Сергей Котенко
              08.12.1820:34:37

              Вы видимо невнимательно прочитали статью:

              «…молочный комплекс включает в себя производственные здания для содержания дойных коров, здания для доения и хранения молока, вспомогательные сооружения, бытовой корпус, помещения для переработки навоза, склад кормов». И часть оборудования тоже российское.

              Всё это, уважаемый, построено русскими руками, то есть СДЕЛАНО У НАС.

              Поэтому ваше утверждение, что «российского там ничего нет» является обычной ложью.

              Так и напишите «а доильное оборудование израильское». И собирали его евреи, и учили кого-то в каком-то кибуце. И пруфы всего этого не забудьте представить.

              Враньё здесь не очень приветствуется.

              #1091231
        • Александр Скориков
          08.12.1819:17:08

          Доильное оборудование для молочных хозяйств производится всего несколькими компаниями в мире: ДеЛаваль, Вестфалия, изралитяне вот, так что выбирать особо не из кого. У нас конкурентного оборудования не производится, насколько я знаю. Тут особо расстриваться нечего — сами фермы, коровы и корма наши, отечественные, а использование импортного оборудования резко повышает производительность и улучшает условия труда, а, главное — качество молока выше.

          #1091207
          • Илья Лыткин
            08.12.1819:55:40

            Корма не ваши. Условием монтажа таких комплексов является обеспечение скота качественным кормом. Его в РФ не производят. Корм импортный. Все коровы-результат иностранного семенного банка. Так что уж точно не «сделано у нас». Точнее будет -«потребляемо у нас».

            #1091221
            • Сергей Котенко Сергей Котенко
              08.12.1820:46:20

              Уважаемый, такие вещи принято доказывать. Просьба предоставить доказательства, что коров на данной ферме ООО «Агро-Нептун» кормят исключительно израильским кормом, и все 580 коров — «результат иностранного семенного банка». И все будущие тоже.

              А теоретически свистеть несложно.

              Вас корёжит, что современную ферму у нас запустили. Перетопчитесь.

              Наши коровы на нашей ферме будут давать отличное молоко нашим людям.

              Корма не ваши.

              Что-то вы путаться стали. То «наши», то «ваши». Вы откуда вещаете?    

              Отредактировано: Сергей Котенко~21:17 08.12.18
              #1091235
              • Илья Лыткин
                08.12.1822:42:34

                Не израильским, я про корм такого не писал. Скорее всего, голландским. Ульяновская область заключала договор на поставку кормов с двумя голландскими компаниями.

                Российского корма нормального просто нет.

                Молоко будет отличное-спасибо израильскому оборудованию и голландским кормам

                #1091265
                • Сергей Котенко Сергей Котенко
                  08.12.1822:57:58

                  Понятно. Пруфов, что «российского ничего там нет», не будет. Ожидаемо.

                  Российского корма нормального просто нет

                  Слышали. «Нормального корма» нет, … хлеба, молока, колбасы, сыра, … Всё с Запада.

                  Мели, Емеля, твоя неделя.

                  #1091268
            • Александр Скориков
              08.12.1822:34:56

              Ну, корма-то наши, готовятся по соответствующей технологии, это условие производственного процесса, также, как и смена сосковой резины, промывка молокопроводов, наличие холодильных танков и так далее. Коровы тоже наши в плане юридической принадлежности, куплены заграницей — это да. Но воспроизводство развивается в России, скоро мы своих телят будем продавать, не расстраивайтесь.

              #1091260
              • Сергей Котенко Сергей Котенко
                08.12.1822:41:18

                Да это понятно.

                Да и коровы может тоже наши, а не импортные. Многие племзаводы поставляют коров уже не только по российским регионам, но и на экспорт.

                #1091263
                • Александр Скориков
                  08.12.1822:58:14

                  Нет сомнений, и племя, и семя, и молоко, и молокопродукты, включая сыры, все это теперь производится у нас и слава Богу! Оборудование доильное — тут надо поработать, никто нам технологии просто так не продаст, а своих пока нет. Скажем, сосковая резина — это нежнейшее вещество, вроде презервативной резины, которое должно антисептическими свойствами обладать. При этом соски надо менять каждый день — иначе есть риск заразить все стадо. Так вот таких технологий у нас нет и никто нам их не продаст!

                  #1091269
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