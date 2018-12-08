АО «ТЕСТПРИБОР» представило новое оборудование
С 23 по 25 октября 2018 года в Москве прошла 15-я Международная выставка испытательного и контрольно-измерительного оборудования Testing & Control.
На своем стенде специалисты АО «ТЕСТПРИБОР» представили:
- новые автоматизированные измерительные системы для суперконденсаторов и аккумуляторных батарей ТЕКО-8300-80/500 и Chroma 17212R-5-100, внесенные в ГОСРЕЕСТР СИ;
- безэховые и экранированные камеры, а также комплектующие к ним ( экранированные двери ТЕКО, ферритовые поглотители, экранирующие вентиляционные вставки
и т. д.);
- измерительное и испытательное оборудование (характериограф Л2-100 ТЕКО; программируемые источники питания и электронные нагрузки собственного производства под брендом ТЕКО, а также производства компании Chroma АТЕ).
Помимо новинок оборудования АО «ТЕСТПРИБОР» представило возможности своего аккредитованного испытательного центра, в состав которого входят лаборатория сертификационных испытаний ЭКБ и лаборатория испытаний на ЭМС.
Также гости выставки смогли подробнее узнать об услугах аттестации испытательного оборудования, оказываемых специалистами АО «ТЕСТПРИБОР».
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- Великоросс
- 08.12.201823:56
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09.12.1810:46:10