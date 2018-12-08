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Производство

АО «ТЕСТПРИБОР» представило новое оборудование

  •  © test-expert.ru

С 23 по 25 октября 2018 года в Москве прошла 15-я Международная выставка испытательного и контрольно-измерительного оборудования Testing & Control.

На своем стенде специалисты АО «ТЕСТПРИБОР» представили:

  • новые автоматизированные измерительные системы для суперконденсаторов и аккумуляторных батарей ТЕКО-8300-80/500 и Chroma 17212R-5-100, внесенные в ГОСРЕЕСТР СИ;
  • безэховые и экранированные камеры, а также комплектующие к ним ( экранированные двери ТЕКО, ферритовые поглотители, экранирующие вентиляционные вставки и т. д.);
  • измерительное и испытательное оборудование (характериограф Л2-100 ТЕКО; программируемые источники питания и электронные нагрузки собственного производства под брендом ТЕКО, а также производства компании Chroma АТЕ).

Помимо новинок оборудования АО «ТЕСТПРИБОР» представило возможности своего аккредитованного испытательного центра, в состав которого входят лаборатория сертификационных испытаний ЭКБ и лаборатория испытаний на ЭМС.

Также гости выставки смогли подробнее узнать об услугах аттестации испытательного оборудования, оказываемых специалистами АО «ТЕСТПРИБОР».

  •  © test-expert.ru

  •  © test-expert.ru

  •  © test-expert.ru

  •  © test-expert.ru

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http://www.test-expert.ru/news/detail.php?ID=1155

ТЕСТПРИБОР
  • Soviet Assault Soviet Assault
    09.12.1810:46:10

    Повеяло ностальгией, осциллографами из 80-х…

    Интересно, комплектуха наша?

    #1091343
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