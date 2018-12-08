АО «ТЕСТПРИБОР» представило новое оборудование

С 23 по 25 октября 2018 года в Москве прошла 15-я Международная выставка испытательного и контрольно-измерительного оборудования Testing & Control.

На своем стенде специалисты АО «ТЕСТПРИБОР» представили:

новые автоматизированные измерительные системы для суперконденсаторов и аккумуляторных батарей ТЕКО-8300-80/500 и Chroma 17212R-5-100, внесенные в ГОСРЕЕСТР СИ;

безэховые и экранированные камеры, а также комплектующие к ним ( экранированные двери ТЕКО, ферритовые поглотители, экранирующие вентиляционные вставки и т. д. );

); измерительное и испытательное оборудование (характериограф Л2-100 ТЕКО; программируемые источники питания и электронные нагрузки собственного производства под брендом ТЕКО, а также производства компании Chroma АТЕ).

Помимо новинок оборудования АО «ТЕСТПРИБОР» представило возможности своего аккредитованного испытательного центра, в состав которого входят лаборатория сертификационных испытаний ЭКБ и лаборатория испытаний на ЭМС.

Также гости выставки смогли подробнее узнать об услугах аттестации испытательного оборудования, оказываемых специалистами АО «ТЕСТПРИБОР».