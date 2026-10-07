Благоустройство сибирских городов (часть 8)

В этом году в Приангарье юбилеи отмечают Иркутск, Ангарск, Бодайбо и Листвянка, к праздникам были приурочены многие бюджетные проекты по изменению городской среды, но в благоустройстве были задействованы и меценаты. В Иркутской области гранты стали рабочим инструментом для развития территорий, и крупные компании региона активно помогают жителям воплощать в жизнь значимые инициативы. Так, спонсорская помощь Иркутской нефтяной компании, Полюса, Сбера, Эн+ и др. уже принесла ощутимые изменения, улучшив социальную, культурную и спортивную жизнь тысяч жителей Приангарья.

В Усть-Илимске открылась правобережная набережная «Свет маяка».

Общественное пространство «Свет маяка», обустроенное на правом берегу водохранилища, стало символом Усть-Илимска ещё на этапе строительства. Работы на объекте завершили к началу осени. На открывшейся набережной оборудованы места для прогулок, отдыха, спортивных игр и концертов. На новом пространстве также появились смотровая вышка и маяк, просторный навес, настил у воды с круглыми скамьями и зоны для пляжного отдыха и парковка.

Проект будущей зоны семейного отдыха, поддержанный жителями города в рейтинговом голосовании, победил во Всероссийском конкурсе объектов благоустройства в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы за счёт средств бюджетов разных уровней. Федеральное финансирование получит и второй этап благоустройства набережной, запланированный на 2027 — 2028 годы. Проект вновь признан победителем по итогам конкурса нынешнего года.

До масштабного строительства Усть-Илимска и заполнения водохранилища в 1970-х годах этот участок представлял собой живописный естественный берег Ангары, территория у воды оставалась необустроенной. Поэтапное благоустройство набережной стало одной из значимых задач Администрации города.

Прошедшим летом она также стала самым популярным местом пляжного отдыха. Это не просто благоустроенная территория, это настоящее сердце города, точка притяжения, которую все очень долго ждали.

В Братске открылось общественное пространство «Тараторка».

Новое общественное пространство «Тараторка» открылось в Братске возле Центральной детской модельной библиотеки имени Ю.Е. Черных.

В рамках благоустройства прилегающей территории библиотеки подрядчик уложил новые тротуарные плиты, привёл в порядок газоны, установил малые архитектурные формы: пергола, качели, столики для настольных игр, скамейки. На реализацию идеи муниципального учреждения были направлены грантовые средства в объёме 5 миллионов рублей энергохолдинга Эн+.

На въезде в Листвянку установили семиметровую стелу с Байкалом.

В Листвянке открыли стелу с названием посёлка. Семиметровую конструкцию установили рядом со смотровой площадкой. Работы по созданию и воплощению проекта стелы оплачивали местные организации и предприниматели. Объединение уже участвовало в финансировании благоустройства Листвянки. Смотровую площадку, возле которой появилась стела, открыли в апреле 2025 года. На ней предусмотрена зона отдыха с открывающимся видом на Байкал. Еще одну площадку открыли в июле 2026 года, она расположена возле памятного камня драматургу Александру Вампилову. Все эти работы приурочили к 300-летию Листвянки.

Красивое пространство торжественно открыли в Листвянке у камня-символа Александру Вампилову.

Накануне празднования 300-летия Листвянки, 16 июля, торжественно открыли современную смотровую площадку у камня-символа, посвящённого драматургу Александру Вампилову. Это место традиционно привлекает много туристов, а теперь оно стало красивым и комфортным пространством для отдыха.

Камень-символ находится недалеко от места гибели Александра Вампилова и, как правило, становится первой точкой знакомства туристов с Байкалом на самом популярном и доступном туристическом маршруте. С этого места открывается прекрасный вид на исток Ангары. Сам камень-символ был установлен в 1992 году и является первым памятником, который посвящён сибирскому драматургу.

Работы велись Благотворительным фондом благоустройства посёлка Листвянка, объединившим меценатов-предпринимателей, которым принадлежала эта идея, при поддержке правительства Иркутской области и Культурного центра Александра Вампилова. Они начались в сентябре прошлого года.

Вампиловский дворик появился в Иркутске.

В Иркутске по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2026 году благоустраивают семь общественных пространств, одно из них возле Культурного центра Александра Вампилова. Этот объект приводят в порядок по поручению губернатора региона. Двор центра является важной точкой притяжения для туристов и местных жителей, здесь регулярно проходят культурные мероприятия.

По проекту прогулочные дорожки и площадь у культурного центра вымостили плиткой, смонтировали новое освещение, установили урны, обустроили подпорные стены с деревянным настилом, а также высадили ели, клёны, сосны, спиреи и жасмины. Собственники расположенных рядом административных зданий со своей стороны пообещали привести в порядок фасады.

Кроме территории возле центра Вампилова, в этом году в Иркутске благоустраивают парк «Караси», сквер имени Ю. А. Ножикова, экологическую тропу «Птичья гавань», «Сквер Будущего», Каштаковскую рощу. А также сквер в честь основателей Ивано-Матренинской детской клинической больницы.

Во дворе Дома драматурга появилась миниатюра с сидящим в кабинете Вампиловым. Работа создана художницей Региной Яфасовой из Владимира.

Посетители в восторге от детальной проработки, схожести, от идеи и воплощения. А ещё от того, как миниатюра дополняет монументальную работу Сергея Пнёва, которую художник завершает в арке неподалёку. Ведь там Вампилов тоже сидит за рабочим столом, только спиной к зрителям. Но стоит пройти чуть ближе к Центру А.Вампилова — и вот уже драматург повернулся к вам лицом.

В Иркутске благоустроен парк имени Парижской коммуны.

Входная группа в парк на перекрёстке улицы Маяковского и переулка Спортивного, центральная площадка с живой елью, длинная аллея с тремя большими прямоугольными клумбами и асфальтовая тропинка — она выходит к стадиону «Локомотив» и ведёт к остановке «Курорт «Ангара»: это привычный путь через парк им. Парижской коммуны для живущих рядом горожан, ежедневно спешащих на учёбу или работу. Изменения в парке начались в 2019 году, благоустройство ведётся в несколько этапов. Буквально на днях в парке завершился ремонт центральной аллеи, которая пересекает его по диагонали .

Парк имени Парижской коммуны заповедное место, он располагается в том числе и на территории знаменитого Глазковского некрополя. Это обстоятельство имеет большое значение для благоустройства парка — все работы согласованы со Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области. Подрядчики знают, что тут нельзя допускать никакого воздействия на земли, а потому ведётся обустройство насыпным способом: всё новое, что здесь появляется, от асфальта до лавочек, устанавливается поверх существующих слоёв почвы, без заглублений.

Обновлённая пешеходная зона сейчас выглядит так же, как и десятилетия назад: чёткие прямые линии дорожек, разделённые цветниками, и даже старая бетонная тумба, которую много лет венчает вазон для цветов, осталась на месте. Иркутяне «серебряного» возраста помнят, что раньше в начале аллеи стояла скульптура Сталина, а на месте вазона — памятник Кирову.

Жизнь на месте современного парка им. Парижской коммуны началась тысячи лет назад. Об этом говорят древнейшие артефакты, обнаруженные на территории. Эти находки старше египетских пирамид в два раза!

Первые упоминания о некрополе относятся к 1879 году. Тогда в Иркутске на средства главы города Владимира Платоновича Сукачёва возводили школу и приют для мальчиков (сегодня в этом здании на улице Челнокова, 20 располагается поликлиника № 5). Когда рабочие приступили к рытью котлована, они нашли около десятка захоронений древних людей. Все находки были описаны, а дополнительные обследования показали, что практически весь левый берег Ангары (от места слияния с Иркутом до плотины) усеян древними объектами.

Часть из них была утрачена при строительстве железной дороги: в 1897-1898 годах для возведения станции и вокзала Иркутск-Пассажирский потребовалось срезать часть Кайской горы. Грунт со склона использовали для строительных нужд, уничтожив таким образом более 300 древних захоронений и находившиеся в них предметы. Дорожники собрали лишь нефритовые кольца и диски.

Уникальность могильников, располагающихся в Глазковском некрополе, в том, что в них сохранились и человеческие останки, и предметы утвари, и изделия из кости, нефрита. По мнению учёных, эти артефакты хорошо сохранились благодаря большому слою рыхлых отложений, которые не задерживают воду. До обнаружения многовековых останков человека в Иркутске самыми древними людьми, генетику которых изучали, считались фараоны.

С 1893 года и до революции на месте современного парка Парижской коммуны располагался циклодром с дорожками для катания на велосипедах. В те времена на левом берегу жили буквально несколько десятков человек. После строительства железной дороги и понтонного моста началось развитие этих территорий.

Решение о музеефикации территории было принято в 1924-1926 годах: Совет министров РСФСР ввел запрет не только на любое строительство, но и на проведение раскопок, изъятие артефактов. Даже археологам. Ученые считают это решение верным — методы исследований совершенствуются с каждым годом, и то, что невозможно было представить сто лет назад, сегодня реально для изучения и получения важных данных.

В середине ХХ века парк, который в те времена назывался садом железнодорожников, стал главной точкой притяжения Глазково. Переименование в парк имени Парижской коммуны состоялось в 1960-х годах. В начале 1980-х парк прекратил своё существование, территория постепенно пришла в запустение. Современное благоустройство началось в 2019 году по проекту «Формирование комфортной городской среды». Работы разделены на несколько этапов.

Монумент в память о погибших выпускниках и педагогах открыли в Усольском кадетском корпусе.

На территории Усольского кадетского корпуса им. В.А. Востротина торжественно открыли монумент в память об офицерах-воспитателях и выпускниках разных лет кадетского корпуса, погибших при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.

В Иркутске отреставрировали павильон «Ракушка».

Самой северной точкой острова Юность многие годы был амфитеатр «Ракушка». Архитектурную идею этого объекта иркутяне позаимствовали у здания Сиднейского оперного театра, создав его уменьшенную версию во второй половине 1960-х годов. Летняя эстрада, окрашенная в белый цвет, напоминает одновременно и морскую раковину, и наполненные ветром паруса. К 365-летию города павильон, площадка перед ним и амфитеатр были отремонтированы.

Новый амфитеатр в Иркутске: точка притяжения с исторической душой.

На набережной Ангары открылось новое арт-пространство, которое претендует стать ещё одной визитной карточкой города. Крытый амфитеатр, подаренный городу Байкальским банком Сбера к 365-летию Иркутска, объединил современные технологии и отсылки к историческому наследию.

Место для нового амфитеатра выбрано не случайно. На бульваре Гагарина, у памятника Александру Третьему, когда-то располагался Александровский сад — излюбленное место отдыха горожан. В 1912 году здесь по проекту знаменитого иркутского архитектора Владимира Рассушина разбили живописный сквер с фонтаном, беседками и каруселями.Сегодня на месте одного из самых больших павильонов Александровского сада расположился крытый амфитеатр. Площадку обустроили по инициативе Байкальского банка Сбера.

Архитектура пространства, по замыслу создателей, органично вписана в культурный код Иркутска. Крыша-эстакада защищает от непогоды и создаёт ощущение уюта, опоры визуально повторяют очертания древесных стволов, а деревянные ступенчатые ряды для зрителей и напольное покрытие добавляют пространству естественного тепла.

Особого внимания заслуживает мозаичное панно, собранное из переработанного стекла и зеркал. Оно перекликается с формами и узорами старинных иркутских наличников и окон, а зеркальные элементы отсылают к светлой глади Ангары. Пространство дополнено силуэтами людей — собирательными образами иркутян, а на стене угадывается контур дерева, что вновь отсылает к гармоничному сочетанию объекта с окружающей средой. Использование вторичных материалов в оформлении подчеркивает экологический подход Сбера, который стал одним из важных акцентов проекта.

На мысе Бурхан на Ольхоне завершили первый этап реконструкции ограждения.

На острове Ольхон завершён первый этап реконструкции ограждения мыса Бурхан в рамках проекта «Три души Ольхона» при поддержке Президентского фонда природы. К демонтажу старых конструкций бригада подрядчика приступила сразу после майских праздников. Изначально планировалось заменить 150 метров ограждения, однако при вскрытии выяснилось, что конструкции сильно сгнили и начали заваливаться. Объемы пришлось увеличить: полностью заменили 188 метров, еще 132 метра отреставрировали.

Фактический объем работ на 25% превысил заложенный в грант. Ограждение необходимо для защиты мыса от автомототехники и скота, что позволяет снизить нагрузку на почву и растительность, серьезно пострадавшие от антропогенного воздействия. Следующий этап строительных работ включает обустройство входных групп и установку калиток от крупного рогатого скота.

Азотно-туковый завод подарил Ангарску мурал.

Изображение рабочего Ангарского Азотно-тукового завода появилось на фасаде дома № 15 в 85 квартале. Мурал посвящен предстоящему 65-летию предприятия и содержит узнаваемые элементы: шпиль с часами здания почтамта, грануляционную башню, а также аммиачную селитру в руках героя настенного полотна.

История предприятия началась в 1962 году — именно тогда, 18 февраля, цех № 33 выдал первые тонны слабой азотной кислоты. С этого момента завод снабжал удобрениями территорию от Магадана до Урала. Сегодня ААТЗ — это более 60 лет работы, 310 сотрудников и статус одного из крупнейших производителей в стране.

Туристический код создают в Ангарске.

В Ангарске реализуют комплекс мероприятий по созданию туристического кода исторического центра города. Концепцию мастер-плана разработала компания из Санкт-Петербурга за счет местного бюджета. Заказчиком выступило Управление по стратегическому развитию территории. Заявка прошла конкурсный отбор. В рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» из федерального бюджета Ангарский округ получил 47 миллионов рублей, три миллиона рублей направлено из областной казны. Еще 9,5 миллиона рублей — софинансирование муниципалитета.

Дизайн-проект предполагает развитие нескольких общественных пространств в исторической части города, которые уже полюбили ангарчане и гости города. Это улицы Ленина и Карла Маркса, два участка набережной, парки в старой части города, а также зона отдыха у фонтана напротив Музея часов. На некоторых локациях объекты готовы.

Детские игровые комплексы и качели с навесами смонтированы в парке за ДК «Нефтехимик».

На набережной в районе Старицы и в парке 10-летия Ангарска установлены качели со световыми кольцами. В ближайшее время набережную украсят инсталляции, которые будут оживать от ветра. По всей протяженности набережной устанавливают небольшие зоны отдыха со скамейками, эффектными элементами и парковками для велосипедов — парклеты, популярные в последнее время в городской архитектуре.

Скульптура «Часы в руке» высотой 2,5 метра появилась напротив Музея часов. Это копия одного из экспонатов, изготовленного основателем учреждения Павлом Курдюковым. Оригинал представляет собой фарфоровую руку производства Хайтинского фарфорового завода, которая держит будильник марки «Слава». Эти часы представлены в экспозиции музея.

Вторая локация — Аллея любви. Двухметровая композиция посвящена чувству, которое окрыляет и делает нас сильнее. Скульптура «Любовь» — новое место для фотосессий.

Также в местах массового отдыха горожан — на набережной, в районе парковки около 30 микрорайона, в парках имени 10-летия Ангарска, а также Строителей установят санитарные модули. Кроме того, на центральных улицах в исторической части города установлены навигационные информационные стенды и указатели.

Такие проекты — не просто благоустройство, а вклад в будущее Ангарска. Важно, чтобы молодёжь видела: в родном городе есть стильные, современные, по‑настоящему интересные места. Чтобы хотелось оставаться, развиваться, строить планы здесь. Главное — беречь и сохранять эти вещи. Ведь это не просто элементы городской среды, а частичка общего отношения к городу, которым горожане гордятся.

Две судьбы — одна эпоха, вБодайбо открыли памятник Владимиру Высоцкому и Вадиму Туманову.

Новое благоустроенное общественное пространство появилось в Бодайбо на берегу реки Витим. Его главным украшением стал памятник великому актёру, поэту, барду Владимиру Высоцкому и его другу, легендарному золотодобытчику, создателю многих старательских артелей Вадиму Туманову, который добыл для страны 500 тонн золота. Ровно 50 лет назад они побывали на бодайбинских приисках. Идея установки скульптуры принадлежит мэру г. Бодайбо и района, а реализовать её удалось при финансовой поддержке золотодобывающей компании «Полюс». Памятник авторства скульптора Евгения Ставского стал её подарком Бодайбинскому району, который летом отметил 100-летие.

Церемонию открытия памятника организаторы запланировали на вечер пятницы 26 июня. И сначала казалось, что она может и не состояться. Транспортная логистика в Бодайбо непростая, город находится на северо-востоке Иркутской области и скульптуру из столицы региона доставляли автотранспортом по сложной дороге. Да и суровая северная природа проявляла характер: то уровень воды в Витиме поднимется, то его приток, речка Бисяга, разольётся, то за несколько часов до церемонии на город налетит ураган и польёт ливень. Но памятник удалось доставить вовремя, да и в самый последний момент смилостивилась погода.

Когда в июне 1976 года Вадим Туманов привёз Владимира Высоцкого в Бодайбо, в аэропорту собралось очень много народа. Старатели из-за штакетника наблюдали за вереницей людей, выходящих из самолета. Среди пассажиров был Высоцкий, одетый в джинсы, водолазку и легкую куртку. За спиной у него была зачехленная гитара. В поездке по городу Высоцкому очень понравился базарчик, где дед с бабкой торговали семечками. Вечером он дал концерт в столовой артели «Витим». Концерт долго не начинался, в здании даже пришлось выставить оконные рамы, чтобы люди на улице тоже могли слышать песни. Организаторы извинялись перед Владимиром Семеновичем, а он отвечал так: «Эти люди нужны мне больше, чем я им».

Несколько дней провёл в золотоносном крае легендарный артист. С собой он всегда носил тетрадку и записывал свои впечатления о встречах с людьми. Здесь Высоцкий узнал о бульдозеристе Владимире Мокрогузове, который хорошо зарабатывал, но тратил деньги на развлечения и веселую жизнь. Так у поэта родились строки: «Я на Вачу еду — плачу, еду с Вачи — хохочу». На всю страну станет известна и другая песня со словами: «А я на прииски в Бодайбо». Считается, что именно в бодайбинском аэропорту Владимир Семенович сказал легендарную фразу «Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда в нее плюют» — это случилось после того, как трое молодых, не очень хорошо воспитанных людей захотели, чтоб он выступил перед ними. Но о старателях Владимир Высоцкий отозвался так: «Лица у них шершавые, а души шёлковые».

Памятник решили выполнить в бронзе — это прочный материал. Скульптуру сделала команда архитектора Евгения Ставского, автора скульптурных изображений основателя Иркутска Якова Похабова, губернатора Приангарья Юрия Ножикова, главы МЧС Евгения Зиничева и других талантливых работ. Поддержку проекта обеспечил «Полюс». Установили памятник в новом городском общественном пространстве с асфальтированной площадкой и скамейками. Оно появилось на месте заброшенного пустыря.

Девять новых арт-объектов установили в городском парке Бодайбо.

По инициативному проекту в городском парке культуры и отдыха Бодайбо и района появилось девять новых топиарных архитектурных форм. Автором идеи выступил местный культурно-досуговый центр. По словам инициаторов обновления, парк является любимым местом отдыха жителей и гостей города. Однако, по мнению посетителей, общественное пространство требовало украшения современными элементами благоустройства. Одним из решений стали скульптуры из искусственной травы. На реализацию задумки направили 1,9 миллиона рублей. 10-ю часть финансирования составили инициативные платежи от жителей и спонсоров.

Бодайбо — золото сибирской тайги.

В Бодайбо возле памятника «Паровоз» завершаются работы по созданию современного общественного пространства с детскими и спортивными площадками, велосипедной дорожкой и другими объектами. Парк отдыха строили два года на средства областного и местного бюджетов. Проект под названием «Бодайбо — золото сибирской тайги» софинансирует «Полюс».

Ещё несколько лет назад золотодобывающая компания подключилась к разработке концепции преображения городского пространства. Идея оказалась сильной: концепция победила во Всероссийском конкурсе минстроя России «Лучшие проекты создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях», который проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В прошлом году к работам на объекте приступила строительная организация из Иркутска. Тогда рабочие в основном занимались демонтажом, расчисткой территории и подготовкой площадки — обустройством основания и укладкой бордюрного камня. Основной объем строительства пришелся на этот год. На площадке рабочие провели бетонные и земляные работы — сделали семь лестниц, создали сеть тропинок, включая заасфальтированные и покрытые плиткой. Завершили укладку бордюра по периметру площадки. Построено здание оранжереи и амфитеатр под открытым небом, установлены опоры освещения, кстати, подсветку оборудовали и на самом памятнике паровозу Гр-352.

Украсит объект небольшой фонтан. Эта территория станет самым большим общественным пространством в Бодайбо общей площадью более 1,5 гектара. В будущем парк «Бодайбо — золото сибирской тайги» можно наполнять малыми архитектурными формами, художественно-декоративными элементами и другими сооружениями.

16 необычных бабров украсили Нижнюю набережную Иркутска.

Галерею из бабров под открытым небом открыли в День города в Иркутске. Нижнюю набережную, от Московских ворот до скульптурной композиции «Счастье чистой воды», украсили 16 тематических фигур главного символа города. Их авторами стали школьники, студенты и профессиональные художники.

Как сообщил руководитель АНО «Клуб молодых архитекторов» Роман Малинович, на конкурс поступило 120 эскизов, из которых отобрали 50 лучших. Их перенесли на гипсовых бабров, а затем профессиональное жюри — скульпторы, архитекторы, дизайнеры и оформители — выбрало 16 финалистов.

Двухметровые фигуры бабров выполнены из стали. Прежде, чем можно было расписать каждую скульптуру, изначально потребовалась предварительная грунтовка. Организаторы предоставили авторам все необходимые материалы — краски, кисти, маркеры, валики, аэрозольные баллончики. Кроме того, чтобы краски не выцвели, каждого бабра покрыли защитным лаком.

Сквер Созидателей открыли в Усть-Куте при поддержке Иркутской нефтяной компании.

В рамках празднования 25-летнего юбилея Иркутская нефтяная компания (ИНК) выступила финансовым партнером создания нового общественного пространства в Усть-Куте — сквера Созидателей. С инициативой благоустройства выступили горожане. Проект, реализованный в сотрудничестве с администрацией города, стал знаковым дополнением к муралу, посвященному 50-летию строительства БАМа.

Это не просто новое городское пространство. Это — воплощение глубокого уважения к истории и нерушимой веры в достойное будущее. В год 25-летнего юбилея ИНК этот сквер становится символом единения поколений. Он напоминает нам о тех, кто стоял у истоков Усть-Кута, о героизме бамовцев, и, конечно, о тех, кто будет здесь рождаться, расти и строить свою жизнь — о новых поколениях усть-кутян.

Сквер площадью более 1000 кв. м. представляет собой современное благоустроенное пространство. На территории установлены гранитные дорожки, комфортные скамейки, урны и декоративное освещение. Центральным элементом композиции стала стела, отражающая ключевые вехи в истории Усть-Кута. Для удобства посетителей обустроена асфальтированная парковка. Завершающим этапом в создании сквера стало формирование аллеи, в совместной акции было высажено 102 саженца деревьев и кустарников, включая сирень, боярышник, акацию, калину и можжевельник.

Грантовые конкурсы Иркутской нефтяной компании преображают север Приангарья.

В 2026 году поддержку получили 11 инициатив в рамках конкурса «Энергия родной земли». Теперь они меняют к лучшему жизнь в Усть-Кутском, Киренском, Катангском и Нижнеилимском районах Иркутской области, а также в Мирнинском и Ленском районах Якутии. А в Усть-Куте трое победителей проекта «Район моей мечты» займутся благоустройством территорий и созданием новых комфортных пространств.

Благодаря грантовым проектам Усть-Кут уже заметно обновляется: здесь появились новые детские площадки, благоустраиваются дворы и скверы, создаются уютные прогулочные зоны, преображаются учреждения культуры. И это лишь начало. В 2026 году благодаря конкурсу ИНК «Район моей мечты» изменились ещё несколько территорий.

Один из ключевых проектов направлен на благоустройство экотропы «Нефтебазы» и проведение серии экологических акций. Инициатором выступает местная библиотека № 2 — для неё это не первый опыт успешного сотрудничества с ИНК.

Участие в конкурсе «Энергия родной земли» было продиктовано реальной потребностью микрорайона «Нефтебаза» в экологическом просвещении и комфортной среде. Проект уже активно реализуется: приобрели интерактивную панель, заказали инвентарь для субботников и запустили создание фирменной атрибутики эко-движения.

Другой проект первого филиала городского культурно-библиотечного центра позволит привести в порядок входную группу учреждения, сделав её более привлекательной и функциональной.

Среди победителей есть и товарищество собственников жилья «Олимп» с улицы Володарского, 71, которое заявилось уже в пятый раз. Их двор — пример образцового благоустройства, за которым стоят годы труда и активного участия в грантовых программах. Новый проект ТСЖ «Площадка PRO» — логичное продолжение этой работы: после создания детской площадки с ограждением и освещением наступила очередь за современным спортивным оборудованием, оно уже установлено.

Благоустройство, это не единственный социальный проект Иркутской нефтяной компании в Усть-Куте…

В новом жилом микрорайоне для сотрудников Иркутского завода полимеров в Усть-Куте завершаются работы по фасадам домов и благоустройству территории. В ближайшее время планируется подключение инженерных систем по постоянной схеме и налаживание взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями. Два дома из шести блок-секций рассчитаны на 189 современных квартир. В квартирах уже монтируют натяжные потолки, завершая чистовые работы для установки мебели.

Микрорайон включает в себя парковочные зоны, детские площадки, велодорожки и благоустроенные внутренние дворы. Первые этажи жилых домов частично будут отведены под помещения для малого и среднего бизнеса. По современным запросам благоустройства домов подъезды обеспечены, колясочными, лапомоечными и санитарными узлами.

Новые жилые дома предназначены для сотрудников Иркутского завода полимеров и членов их семей, релоцированных из других регионов. До конца текущего года здесь будет организовано заселение более ста семей в первые дома. Строительство продолжается и в перспективе, в целях улучшения жилищных условий, компания также планирует рассмотреть возможность предоставления квартир специалистам, постоянно проживающим в Усть-Куте.

А это ранее неопубликованные кадры из Усть-Кутского аэропорта в котором в сентябре завершилась реконструкция ВПП и начался приём нового типа авиалайнеров.

Улица Байкальская в Иркутске стала художественной галереей под открытым небом.

Не каждый город в России может похвастаться столь масштабным оформлением своих зданий, как Иркутск: на одной из основных улиц города, Байкальской, продолжается реализация уникального проекта «Область достижений». Недавно закончена роспись очередного фасада пятиэтажки, и теперь на торцах жилых домов по обе стороны проезжей части размещены уже восемь огромных муралов, посвященных иркутянам — людям труда.

Если пройтись по Байкальской от остановки «Улица Цимлянская» вниз до «Лисихи», то, почти как в настоящей картинной галерее, можно познакомиться с живописными работами художников компании «ПроАрт». Только отличие этого «музея» от традиционного в том, что находится он под открытым небом, а размер картин — от второго этажа и до самой крыши здания.

Сюжеты иллюстрируют деятельность иркутских компаний в различных отраслях экономики региона. На переднем плане — представители рабочих профессий легкой и пищевой промышленности, медицины, транспорта, добывающей сферы. Это люди, чей труд является основой экономики нашего региона — золотодобытчик, шахтер, водитель-дальнобойщик, врач-офтальмолог, мастера, шьющие обувь, работницы, которые изготавливают качественные молочные продукты и знаменитый иркутский майонез.

На архивных фотографиях улицы Байкальской 1960— 1970-х годов видно, что уже тогда на этих же домах размещались плакаты, иллюстрирующие значимые события тех лет. Позже плакаты были заменены живописными панно, просуществовавшими до середины нулевых, когда при ремонте фасадов они были закрашены. Организаторы решили продолжить идею и обратились в Градостроительный совет города с предложением разрисовать один из фасадов на Байкальской. Выслушав, эксперты поддержали проект, но сказали: «А давайте сделаем галерею фасадов, чтобы получилась экспозиция». И началась разработка концепции оформления домов.

Если кто-то думает, что расписать фасад много- этажки — это быстро: нарисовал эскиз, перевел его на стену и раскрасил, то он ошибается. Потому как настенная роспись это профессиональная работа — немалый труд, и искусство. Сначала надо найти компанию- спонсора, которая возьмет на себя все расходы по созданию мурала. А они немалые — кроме творческой разработки эскиза, нужны дорогостоящие надежные грунтовки и краски, расход которых измеряется десятками литров, и многое другое: спецоборудование, высотная техника и т. п. Да и работает над каждой росписью не один человек, а более десятка сотрудников компании «ПроАрт».

В итоге компания-спонсор получает свой заметный логотип на огромной настенной картине, а её сюжет графическими приёмами рассказывает о деятельности соответствующей отрасли. Люди на фасадах — реальные сотрудники этих компаний, их фото присылают с производств. Другое дело, что в подобной плакатной технике рисования не требуется прямо-таки 100-процентного портретного сходства, поскольку герои настенных полотен — обобщающие образы.

Окна в историю, попасть в шесть эпох Иркутска можно на острове Конный.

Временные порталы появились на улицах Иркутска. Достаточно оказаться на острове Конном, как любой желающий сможет встретить первый поезд, увидеть первопроходцев, узнать интересные факты о декабристах и всесоюзных стройках. При поддержке Эн+ в областном центре открылось иммерсивное арт-пространство «И-сторис». Такой подарок энергохолдинг сделал к 365-летию Иркутска.

Арт-пространство «И-сторис» претендует стать новой городской достопримечательностью и любимым местом иркутян для отдыха. Каждое из окон позволяет увидеть, услышать и почувствовать, каким был Иркутск в разные годы. Арт-объекты выполнены в стиле своего времени и погружают в атмосферу эпохи — ее звуки, детали быта, привычки людей. Узнать истории подробнее можно благодаря QR-коду: аудиозапись рассказывает о буднях жителей города разных столетий.

Первое окно, по задумке авторов проекта, посвящено основанию Иркутского острога, казакам и первопроходцам, положившим начало славной истории столицы Приангарья. Темой второй инсталляции стала эпоха декабристов, навсегда изменивших жизнь сибиряков. О прибытии первого поезда Транссибирской магистрали и становлении Иркутска одним из важнейших железнодорожных узлов Сибири можно узнать в третьем окне. Про Всесоюзные ударные комсомольские стройки, о росте производства и промышленности говорит четвертое окно. Посмотрев в пятое окно, каждый прохожий в зеркале увидит себя. Почему? Этот арт-объект задуман как символ современного Иркутска.

А каким будет шестое окно? Эн+ ждёт предложений от иркутян. Горожане могут дать волю своей фантазии, каким будет Иркутск спустя 50 лет. Лучшие идеи станут основой будущей экспозиции.

В публикации использованы фото из открытых источников.

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— Благоустройство сибирских городов (часть 3)

— Благоустройство сибирских городов (часть 4)

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— Благоустройство сибирских городов (часть 7)