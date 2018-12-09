На заводе двигателей «КАМАЗа» создана новая учебная площадка

На заводе двигателей «КАМАЗа» завершены строительно-монтажные работы в учебно-технологическом комплексе (УТК), где работники предприятия будут осваивать базовые знания и навыки по профессии.

Учебная площадка на заводе двигателей с воссозданием реальных производственных операций задумывалась как производственное продолжение обучения в Многофункциональном центре прикладных квалификаций машиностроения (МЦПК), где сотрудники получают теоретические знания и базовые практические навыки по профессии. Помимо этого в УТК будет организовано обучение студентов, направляемых на практику на «КАМАЗ», а также курсы целевого назначения рабочих в связи с обновлением технологии или системными проблемами с качеством.

«Здесь наши будущие работники получат практические навыки сборки тех или иных узлов, сборки автомобиля на главном конвейере. На сегодняшний день реализовано всё, что было заложено в проекте. Остаются последние штрихи: навести порядок, оформить визуализацию», — рассказал заместитель генерального директора «КАМАЗа» по управлению персоналом и организационному развитию Александр Ушенин.

«Материально-техническое оснащение практически всё уже закуплено, установлено, собрано и смонтировано. Сейчас мы сосредоточены на разработке учебных программ, визуальных материалов в помощь обучению и стандартных операционных карт, которые будут применяться в процессе обучения», — подтвердил начальник УТК Дмитрий Маев.

УТК создан на базе завода двигателей в рамках одного из подпроектов реинжиниринга — «Производственный персонал». На площадке в 1800 кв. метров смоделирована максимально приближенная к производству обстановка конвейера, организована сборка узлов и агрегатов с установкой картеров, кронштейнов, колёс, мостов, двигателей, трансмиссий. Новый комплекс даст возможность обучить по единому производственному корпоративному стандарту представителей массовых профессий, связанных со сборкой, логистикой, контролем качества. Здесь будут учить правильно выполнять конкретные технологические операции перед выходом рабочих на производство. В итоге МЦПК и учебно-технологический комплекс станут единым мощным проектом по подготовке кадров для «КАМАЗа». Запуск обучения в тестовом режиме ожидается в декабре.

В мае этого года ПАО «КАМАЗ» и Эрфуртский образовательный центр (EBZ) заключили соглашение о сотрудничестве в сфере образования. По условиям соглашения, «КАМАЗ», Многофункциональный центр прикладных квалификаций машиностроения (МЦПК), Технический колледж им. В.Д. Поташова и EBZ начнут сотрудничать в сфере обучения производственного персонала для «КАМАЗа» по наиболее востребованным и перспективным рабочим профессиям. Кроме того, стороны будут взаимодействовать по вопросам оценки компетенций персонала, а также обучения преподавательского состава, включая методические дидактические разработки, в соответствии с немецкими стандартами и передовыми технологиями. Предполагается, что в рамках сотрудничества МЦПК и Технический колледж им. В.Д. Поташова должны достичь уровня немецких стандартов.