7 декабря ПК «Полигран» запустил вторую экструзионную линию по выпуску композитных материалов в Высогорском районе Татарстана.

Производительность линии в час составляет от 1000 до 1400 кг, что позволяет выпускать в день 33 тонны продукта. В год при минимальном обороте предприятеи будет производить 600-700 тонн.

В продукции предприятия нуждаются кабельные заводы по всей стране, а также в Белоруссии и Казахстане.

По словам замгендиректора по производству Евгения Кирилова, предприятие развивается уже 5 лет, но в последние годы спрос на его продукцию постоянно растет. Сырье для композитов также выпускают в республике.

«Мы получаем полиэтиленовое сырье с заводов „Оргсинтез“ и „Нижнекамскнефтехим“, перерабатываем и добавляем присадки собственной разработки. Полученный материал снова гранулируется и отправляется на кабельные заводы. Там из наших гранул делают оболочку для высоковольтных и обычных уличных электрокабелей», — объяснил Кирилов.

Он подчеркнул, что завод начинал работать еще на арабском сырье, но постепенно заменил поставщиков на отечественных. В итоге, локализация охватила все этапы создания композитов — от сырья до конечного продукта.

«Программу импортозамещения мы выполняем вполне успешно. Наша продукция очень востребована по всей России, особенно в рамках импортозамещения. Ведь наши композиты дешевле зарубежных, но не уступают им по качеству. Сейчас выходим на белорусский и казахстанский рынки», — отметил спикер.

При этом благодаря высоким технологиям и автоматизации производства для работы завода не требуется много людей. Чуть больше 30 обученных специалистов могут выпускать на новой линии более тонны композитов в час.

«ПК Полигран» было создано в декабре 2013 года. Предприятие является производителем различных полимерных композиций применяемых в кабельной промышленности. Основными потребителями выпускаемых предприятием различных видов композиций являются кабельные заводы России.