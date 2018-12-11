Добавить статью
Образование

Шесть медалей завоевала российская сборная на естественнонаучной олимпиаде юниоров

10 декабря в Габороне (Республика Ботсвана) состоялась торжественная церемония закрытия XV Международной естественнонаучной олимпиады юниоров (International Junior Science Olympiad — IJSO). В состязании приняли участие команды школьников не старше 15 лет более чем из 50 стран мира. Российская сборная привезла с состязания шесть медалей.

Золотую медаль на XV Международной естественнонаучной олимпиады юниоров завоевал Даниил Житов из Москвы. Остальные члены сборной команды России — Илья Береговский, Иван Клигунов, Георгий Жомин, Даниил Помогаев и Данила Самоделкин — получили серебряные медали.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://edu.gov.ru/press/869/shest-medaley-zavoevala-rossiyskaya-sbornaya-na-estestvennonauchnoy-olimpiade-yuniorov/

олимпиада, образование
  • Нет аватара termometrix
    11.12.1800:02:10

    К сожалению это самый худший результат нашей сборной.В прошлом году наши завоевали 6 золотых медалей и первое место в общекомандном зачете.В 2016 г. тоже.Так чот есть куда расти,много расти,нужно постяноство.

     https://sdelanounas.ru/blogs/102836/ 

    Отредактировано: termometrix~00:03 11.12.18
    #1091818
    • Нет аватара Bane
      11.12.1810:20:13

      Да, стабильности что-то нам не хватает.

      #1091872
  • Нет аватара termometrix
    11.12.1800:53:05

    Илья Береговский, ученик «Московской областной общеобразовательной школы-интерната естественно-математической направленности» имени П. Л. Капицы, г. Долгопрудный, Московская область;

    Даниил Житов, ученик «Школы «ЛЕТОВО», г. Москва;

    Георгий Жомин, ученик «Школы № 1568 имени Пабло Неруды», г. Москва;

    Иван Клигунов, ученик школы № 1329, г. Москва;

    Даниил Помогаев, ученик «Республиканского лицея для одарённых детей», Республика Мордовия;

    Данила Самоделкин, ученик «Школы № 2007 ФМШ».

    #1091829
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,