Шесть медалей завоевала российская сборная на естественнонаучной олимпиаде юниоров

10 декабря в Габороне (Республика Ботсвана) состоялась торжественная церемония закрытия XV Международной естественнонаучной олимпиады юниоров (International Junior Science Olympiad — IJSO). В состязании приняли участие команды школьников не старше 15 лет более чем из 50 стран мира. Российская сборная привезла с состязания шесть медалей.

Золотую медаль на XV Международной естественнонаучной олимпиады юниоров завоевал Даниил Житов из Москвы. Остальные члены сборной команды России — Илья Береговский, Иван Клигунов, Георгий Жомин, Даниил Помогаев и Данила Самоделкин — получили серебряные медали.