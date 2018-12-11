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Армия и Флот

ОАК завершила поставку истребителей Су-35С по гособоронзаказу 2018 года

  •  © uacrussia.ru

На Комсомольском-на-Амуре филиале ПАО «Компания «Сухой» (входит в ПАО «ОАК») состоялась торжественная передача в эксплуатацию завершающей в 2018 году партии самолётов Су-35С для Министерства обороны РФ, в числе которых был передан сотый выпущенный самолёт этого типа.

В торжественной церемонии приняли участие представители Министерства обороны РФ, заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» Александр Пекарш и работники предприятия.

Участники мероприятия отметили, что самолет Су-35, обладающий великолепной боевой эффективностью, стал своего рода переходным звеном между легендарными истребителями Су-27 и перспективными Су-57.

Заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» Александр Пекарш поблагодарил авиастроителей за работу и отметил, что от принятия решения о строительстве самолёта Су-35 до сдачи его сотого экземпляра был пройден большой путь, проведены все виды испытаний, запущено серийное производство. «Много труда в создание совершенного истребителя четвертого поколения вложили разработчики, производители, служащие и офицеры Министерства обороны РФ, которые принимали непосредственное участие в создании этих машин. И за это всем огромная благодарность!», — сказал Александр Пекарш.

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http://www.uacrussia.ru/ru/press-center/news/komsomolskie-aviastroiteli-vypustili-sotyy-su-35

ОАК, Су-35, Министерство обороны, Компания Сухой
  • Евгений Образцов Евгений Образцов
    11.12.1818:55:57

    так сколько передали? из видео можно подумать что машин 8 !

    ©Видео с youtube.com

    #1092025
    • Нет аватара Юрген
      11.12.1819:06:41

      Все правильно, 8 машин и передали за 2018 год.

      #1092027
      • Denis Bogdanov Denis Bogdanov
        11.12.1819:33:49

        А разве не 10 машин планово должны были передать в этом году?

        #1092033
        • Нет аватара Юрген
          11.12.1819:43:24

          Мне другое интересно. Как это может быть сотый Су-35, если было 2 контракта, по первому сделано и передано 48 штук, по второму 28?

          #1092036
  • Darth Darth
    11.12.1819:45:37

    в числе которых был передан сотый выпущенный самолёт этого типа.

    А вот это круто!     А то я с 35-ми немного счёт потерял…

    #1092038
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