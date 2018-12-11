ОАК завершила поставку истребителей Су-35С по гособоронзаказу 2018 года

На Комсомольском-на-Амуре филиале ПАО «Компания «Сухой» (входит в ПАО «ОАК») состоялась торжественная передача в эксплуатацию завершающей в 2018 году партии самолётов Су-35С для Министерства обороны РФ, в числе которых был передан сотый выпущенный самолёт этого типа.

В торжественной церемонии приняли участие представители Министерства обороны РФ, заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» Александр Пекарш и работники предприятия.

Участники мероприятия отметили, что самолет Су-35, обладающий великолепной боевой эффективностью, стал своего рода переходным звеном между легендарными истребителями Су-27 и перспективными Су-57.

Заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» Александр Пекарш поблагодарил авиастроителей за работу и отметил, что от принятия решения о строительстве самолёта Су-35 до сдачи его сотого экземпляра был пройден большой путь, проведены все виды испытаний, запущено серийное производство. «Много труда в создание совершенного истребителя четвертого поколения вложили разработчики, производители, служащие и офицеры Министерства обороны РФ, которые принимали непосредственное участие в создании этих машин. И за это всем огромная благодарность!», — сказал Александр Пекарш.