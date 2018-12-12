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Транспорт и логистика

К Сахалинской ГРЭС-2 подвели железную дорогу

  •  © astv.ru

Завершено строительство подъездных путей для присоединения железнодорожной инфраструктуры необщего пользования Сахалинской ГРЭС-2 к станции Ильинск-Сахалинский Дальневосточной железной дороги.

Прокладка железнодорожной ветки протяженностью в 6 тысяч метров началась полгода назад. Была обустроена насыпь объемом 214 тысяч кубометров, завезено 87 тысяч кубометров скального грунта и 12 тысяч кубометров путевого щебня, а также построено девять водопропускных труб и одно искусственное сооружение через реку Жесминка.

  •  © astv.ru

На участке уложили совмещенную рельсошпальную решетку. В ходе предстоящего в 2019 году переустройства сахалинской колеи данная линия будет также приведена к общесетевому стандарту. Построенная железнодорожная инфраструктура способна обеспечить ежесуточную доставку угля на склад ГРЭС-2 в объеме 1200-1500 тонн.

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https://astv.ru/news/society/2018-12-12-k-sahalinskoj-gres-2-podveli-zheleznuyu-dorogu

Сахалинская область
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