К Сахалинской ГРЭС-2 подвели железную дорогу

Завершено строительство подъездных путей для присоединения железнодорожной инфраструктуры необщего пользования Сахалинской ГРЭС-2 к станции Ильинск-Сахалинский Дальневосточной железной дороги.

Прокладка железнодорожной ветки протяженностью в 6 тысяч метров началась полгода назад. Была обустроена насыпь объемом 214 тысяч кубометров, завезено 87 тысяч кубометров скального грунта и 12 тысяч кубометров путевого щебня, а также построено девять водопропускных труб и одно искусственное сооружение через реку Жесминка.

На участке уложили совмещенную рельсошпальную решетку. В ходе предстоящего в 2019 году переустройства сахалинской колеи данная линия будет также приведена к общесетевому стандарту. Построенная железнодорожная инфраструктура способна обеспечить ежесуточную доставку угля на склад ГРЭС-2 в объеме 1200-1500 тонн.