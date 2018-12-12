«Газпром нефть» построила первый в России прямоугольный резервуарный парк

«Газпромнефть — смазочные материалы» — оператор бизнеса масел «Газпром нефти» — ввела в эксплуатацию единственные в России прямоугольные резервуары для базовых и товарных масел.

Инновационная конструкция позволяет при оптимизации площади увеличить объем хранения нефтепродуктов на Московском заводе смазочных материалов и повысить энергоэффективность.

Отличительной чертой нового парка является прямоугольная форма — уникальная для нефтерезервуаров России, которые традиционно имеют цилиндрическую конструкцию. Прямоугольный резервуар состоит из 10 отсеков, каждый из которых является самостоятельной технологической ёмкостью.

Отсеки оснащены типовым комплектом: трубопроводной сетью, люками, приборами контроля уровня и температуры, противоаварийной защитой, а также индивидуальным теплообменным устройством. Расположение отсеков с общей теплоизоляцией позволяет сократить затраты на обеспечение оптимальной температуры хранения продукции. Новая многосекционная ёмкость способна вместить 800 м3 готовых синтетических и базовых масел.

Расширение резервуарного парка с применением системы автоматизированного дозирования компонентов позволит увеличить производительность участка смешения масел до 90 тыс. тонн в год, снизить операционные издержки и упростить логистику. Проект реализован в рамках программы модернизации предприятия.