Атомэнергомаш запустил производство трубопроводов для АЭС на площадях завода «Атоммаш»

12 декабря в Волгодонске Ростовской области открылось новое производство оборудования для атомной энергетики и других отраслей. Дочерняя компания АО «Атомэнергомаш"(Машиностроительный дивизион Росатома) — АО „Атомтрубопроводмонтаж“ (АТМ) запустила в работу производственную площадку по изготовлению трубопроводов высокого и низкого давлений из углеродистых и легированных сталей.

Продукция предназначена для атомных и тепловых станций, а также для объектов газонефтехимического комплекса. Плановая производственная мощность — 250 тонн в месяц. На сегодняшний день на предприятии создано 119 рабочих мест. Общее число работников в перспективе должно составить более 200 человек.

Производственный комплекс развернут на площадях филиала АО „АЭМ-Технологии“ „Атоммаш“ в результате переезда и объединения двух производственных площадок предприятия: в Оренбурге и г. Удомля (Тверская область). Комплекс включает в себя современное станочное оборудование, развитую инфраструктуру, системы контроля качества.

При создании нового производства были учтены современные требования к организации производственных процессов, а также инструменты Производственной системы „Росатом“.

"Объединение производства на одной технологической площадке сокращает сроки протекания процессов, снижается себестоимость, повышается конкурентоспособность, — сказал генеральный директор АО „Атомэнергомаш“ Андрей Никипелов. — Другой позитивный фактор — создание новых высококвалифицированных рабочих мест в Волгодонске.На сегодняшний день численность АТМ составляет 119 человек, 113 из которых занято местными специалистами. А общее число рабочих на предприятии в перспективе должно составить более 200 человек. С учетом планов по набору персонала на „Атоммаше“ в общей сложности в ближайший год нашими волгодонскими предприятиями будет создано более 700 рабочих мест».

Создание новых производств на базе «Атоммаша» стало возможным благодаря сосредоточению основных потоков изготовления оборудования ядерного острова АЭС в одном цехе. В результате сократилось время протекания процессов, освобождены площади, на которых запускается производство другими отраслевыми предприятиями. В частности, помимо АТМ на территории «Атоммаша» начинается изготовление оборудования для ветроэнергетики компанией «НоваВинд»

Релокация АТМ и компактизация «Атоммаша» является частью дивизионального проекта,направленного на повышение эффективности. В результате его реализации существенно сокращены расходы на содержание площадей и зданий, оптимизированы производственные потоки, а производительность труда по ряду предприятий выросла более чем 1,5−2 раза.