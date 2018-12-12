Цифровая система наблюдения за воздушным движением «Альманах» начала работать в Минводах

Ключевой аэропорт в Северо-Кавказском федеральном округе — Минеральные Воды, оснащен аэродромной многопозиционной системой наблюдения «Альманах».

Первая на юге России отечественная аэродромная многопозиционная система наблюдения (А-МПСН) «Альманах» внедрена в рекордно быстрые сроки. Сеть из 2-х контрольно-ревизионных ответчиков, 18-и приёмных и 2-х приёмо-передающих территориально распределенных станций обеспечивает наблюдение на рабочей площади аэродрома (площадь маневрирования — ВПП, РД, перроны с местами стоянок).

Стоимость внедрения А-МПСН составила 139,4 млн рублей. Внедрение А-МПСН «Альманах» в аэропорту Минеральные воды выполнено в рамках реализации «Плана мероприятий по оснащению средствами наблюдения и контроля аэродромного движения на аэродромах Российской Федерации».

В настоящее время информация наблюдения с системы «Альманах» выводится на КСА НКАД «ВЕГА» и КСА УВД «АЛЬФА». А-МПСН «Альманах» стала существенным подспорьем для диспетчеров в качестве единственного источника информации наблюдения за наземным движением. Она позволяет обнаруживать и идентифицировать транспортные средства, оборудованные мобильными радиомаяками «Гном». 29 ноября 2018 года успешно завершены приёмо-сдаточные испытания МПСН «Альманах», утверждён акт ПСИ.

В дальнейшем планируется использование А-МПСН «Альманах» как источник наблюдения во всей аэродромной зоне (до 150 км.) в режимах 1090 ES, S, RBS/A/C.