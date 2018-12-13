Московские спасатели получили 6 новых судов на воздушной подушке типа «Славир»

В 2018 году начался очередной этап переоснащения аварийно-спасательных формирований Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.

В рамках подготовки к зимнему периоду при поддержке правительства Москвы и департамента ГОЧСиПБ закуплены и поставлены на боевое дежурство шесть СВП «Славир-6» и «Славир-9». Таким образом, в МГПСС на дежурстве стоит уже 11 СВП «Славир».