Завод по производству башен ветроустановок открыли в Таганроге

13 декабря в Таганроге Ростовской обласи запущено производство стальных башен, необходимых для ветроэнергетических установок.

Завод «Башни ВРС» построен в рамках государственной программы развития возобновляемой энергетики, предусматривающей локализацию оборудования ВИЭ и создание нового сектора высокотехнологичного энергомашиностроения. Совместное предприятие станет первым в России производством башен для ветроэнергетических установок.

Высота выпускаемых башен составит 84,6 м, диаметр 4,3 м, а вес — 190 т.

Сегодня на заводе начато изготовление первой башни. Первое изделие выйдет из ворот завода в январе 2019 года. На место монтажа башню будут транспортировать в виде 3-4 секций.

Уже в следующем году на заводе планируют собрать 62 башни.

Инвестиции в проект составили 772 млн рублей.

На заводе будет создано не менее 136 новых рабочих мест.

Вместе с российскими башнями, произведенными в Ростове, будут смонтированы и лопасти, произведенные в Ульяновске, и гондолы, произведенные в Нижнем Новгороде. «Здесь в Ростовской области соединится все вместе. Это будут первые ветростанции, уже изготовленные из произведенных в России компонентов», — отмечено на открытии завода.

Первые три ветростанции, произведенные полностью из отечественных компонентов, запустят в Красносулинском и Каменском районах Ростовской области в декабре 2019 года. Они будут производить 300 МВт.

С выходом на проектную мощность предприятие будет выпускать до 100 башен в год.