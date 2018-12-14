Шестиполосный мост через залив открыт в центре Чебоксар после реконструкции

Реконструированный Московский мост через Чебоксарский залив открыт для движения в столице Чувашии 14 декабря.

Реконструкция моста велась с 2015 года и проходила в два этапа. Сначала были выполнены работы по строительству нового моста рядом с существующим, затем проводилась реконструкция старой части. В результате мостовой переход был расширен до шести полос движения.

Мост был построен ещё в 1965 году и соединяет два крупных района Чебоксар в исторической части города.

Специалисты демонтировали балки пролетного строения и стойки опор, усилили фундамент опор моста. Возвели новые опоры и пролетные строения из железобетонных балок. Верхний слой покрытия ездового полотна выполнен из современного износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона — ЩМА-15.

Проект включает также строительство на левом берегу Волги в теле дамбы 46-метрового путепровода, расширение проезжей части на подходах к мосту, перенос инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства, и устройство очистных сооружений.

Безопасность движения на объекте обеспечивают 56 опор освещения, 1,2 км барьерного ограждения, 67 дорожных знаков, современный светофорный объект. Для удобства жителей дорожники устроили пешеходные тротуары и нанесли разметку.

Шестиполосный мост связывает два крупных района Чебоксар — Московский и Калининский — и призван разгрузить улично-дорожную сеть исторической части города. По оценкам специалистов, расширение мостового перехода до шести полос позволит увеличить пропускную способность участка на 30%.

Общая стоимость работ за три года превысила 1,5 млрд рублей, из них 1,2 млрд рублей — средства федерального бюджета.

Из прошлого

Старый Московский мост в Чебоксарах простоял без малого полвека и был сдан в эксплуатацию в 1966 году. Это второй железобетонный мост в городе, движение по первому — Калининскому — было запущено двумя годами раньше, в 1964 году.

Без преувеличения, с появлением данной транспортной связи и дальнейшим строительством дороги в направлении строящегося города-спутника (в будущем Новочебоксарска) город Чебоксары стал обретать статус столицы национальной республики.

Строительство моста над оврагом, где протекали реки Чебоксарка и Трусиха, вела организация «Мостострой — 441». В те времена возведением подобных сооружений занимались мостостроительные организации союзного значения. Длина готового сооружения составляла 265 м, ширина — 14 м, площадь тротуаров — 1196 кв м.

Как открывали Московский мост в 1966 году

Открытие моста в 1966 году проходило в торжественной обстановке, с участием государственных деятелей Советского Союза и Чувашской АССР. Среди именитых гостей был, к примеру, Николоай Исанин, засекреченный в те годы конструктор советских надводных кораблей и подводных лодок. Мост сразу получил название Московского, поскольку соединял центр города с его северо-западной частью, откуда дорожная магистраль М-7 вела в сторону столицы страны.

Реконструкция Московского моста

Построенный почти полвека назад мост стал нуждаться в срочном ремонте. Капитального ремонта по оценке экспертов было недостаточно, замки деформационных швов проржавели, асфальтобетон на них не держался. С 2008 года для большегрузного транспорта установили ограничение движения.

В рамках празднования 550-летия г. Чебоксары администрацией города Чебоксары была подготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию моста, получено одобрение руководства республики.

Реконструкция Московского моста с расширением проезжей части до 6 полос велась подрядной организацией ООО «Пелискер» (г. Москва) на основании муниципального контракта от 29.11.2015 . Сумма контракта — 1 569,0 млн руб., включая средства федерального, республиканского и городского бюджетов. Строительство шло поэтапно, по федеральной программе «Автомобильные дороги» в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения» государственной программы России «Развитие транспортных систем».

В ходе реконструкции Московского моста мостостроители выполнили строительство моста по правой проезжей части (выше по течению), реконструкцию существующего моста (мост по левой проезжей части) путём демонтажа балок пролётного строения, стоек опор и усиления фундаментов опор моста, строительство путепровода в теле дамбы на левом берегу, уширение автомобильной дороги на подходах к мосту, перенос инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства.

Открытие 1 очереди Московского моста





© gcheb.cap.ru

24 июня 2017 года состоялось открытие первой очереди моста. 18 месяцев длилось строительство нового сооружения, подобных которому в столице Чувашской Республики не возводили уже более 30 лет. Мостостроители сдержали обещание, данное Чувашской Республики и ее столицы — новый мост сдан точно в установленный срок.

Строительство завершено. Мост открыт

http://www.gcheb.cap.ru/u...5025771830/2017-god-1.jpg