Южные автомобильные ворота Ямала открылись после реконструкции

Южные автомобильные ворота Ямала открылись после реконструкцииСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Южные ворота Ямала (Карамовский пост ДПС) открыли после реконструкции и обновления инфраструктуры, также тут запущена в работу комплексная система безопасности. Вблизи Ноябрьска, на площади почти 100 тысяч м², разместились здание ДПС, инспекционно-досмотровый комплекс, здание весового контроля, заправочная станция, зарядка для электромобилей, парковки для грузовых и легковых автомобилей, стела Ямал и флагшток, реконструированы автомобильные дороги в сторону Ноябрьска, Муравленко и Сургута.
Первым завершенным объектом стал пост ДПС — его капитально отремонтировали в августе этого года. Масштабное обновление провели впервые за 30 лет. Теперь наряд ГИБДД будет заниматься патрулированием круглосуточно и непрерывно. Ранее оно было периодическим.
В двухэтажном здании площадью почти 200 м² обновили фасад и кровлю, внутреннюю отделку, заменили инженерные сети, сделали теплые полы, установили новые окна и двери, заменили лестничные марши, установили бронированные окна и двери, а открытый балкон переоборудовали в закрытый с витражным остеклением для лучшего обзора проезжей части в трех направлениях. Для дежурства инспекторов под балконом сделали специальный всесезонный наблюдательный пост.
Возле здания ДПС восстановлена скважина водоснабжения, отремонтированы гаражи для автомобилей, которые предназначены как для служебного, так и частного транспорта.
Полностью завершены работы по строительству стационарного инспекционно-досмотрового комплекса. Он предназначен для контроля и обследования крупногабаритных грузов, легковых и грузовых автомобилей. Ключевая задача — обнаружение контрафактной продукции, нелегальных или запрещенных грузов, предметов, взрывчатых и наркотических веществ, органики, оружия.
Досмотр машин будут проводить инспекторы Службы технадзора ЯНАО. Для работы на Карамовском посту сформировано новое подразделение — служба досмотрового контроля. В его состав входит 17 специалистов, которые прошли специальную подготовку. Большинство из них — бывшие сотрудники правоохранительных органов.
Благодаря высокой проникающей способности техники на начальном этапе вскрытие контейнеров и упакованных грузов не требуется. На мониторах инспекторов будет видно полное их содержимое. Специалист сможет его сверить с сопроводительными документами.
Если по результатам досмотра транспорта с помощью «большого рентгена», произведённого в России, будут выявлены запрещенные предметы или не заявленный груз, транспорт будет направлен на детальный досмотр. Для разгрузки транспортных средств, в случае обнаружения запрещенных предметов, установлен специальный бокс и приобретен погрузчик. Для проверки днища автомобиля есть смотровая яма. Большой «рентген» будет работать круглосуточно.
Здесь будут работать кинологи. Подозрительные автомобили на проверку отправят сотрудники ДПС. На Ямале понимают, какие угрозы безопасности сегодня присутствуют, поэтому в прошлом году сформирован ямальский отряд ОМОН, который дислоцируется в Ноябрьске.
Комплекс уникальный, первый в России, который работает в двух режимах — гантри и портальном. Первый — гантри — будет работать зимой. За каждой въезжающей машиной будут закрываться ворота. Пропускная способность — от 12 до 25 машин в час. Летом комплекс будет работать в портальном режиме — ворота закрываться не будут, а транспорт будет проезжать сквозь досмотровый комплекс без остановки и высадки пассажиров.
Уникальность этого комплекса ещё и в том, что он может работать на реверсивном движении, то есть как в направлении Салехарда, так и в направлении Сургута. ПО инспекционно-досмотрового комплекса имеет элементы искусственного интеллекта. На снимках автомобилей уже сейчас он может определять человека, а в дальнейшем будет обучен обнаруживать спрятанное в грузах оружие, взрывчатые вещества.
Инфраструктура комплекса включает гаражный бокс для организации досмотра автотранспорта и его разгрузки при необходимости. Общая площадь бокса составляет 180 квадратных метров, что позволит обеспечить досмотр любого автомобиля. Площадь складского помещения — 360 квадратных метров.
Флагшток финализирует большую работу по установке подобных сооружений во всех населённых пунктах Ямала.
Теперь стратегический регион России встречает своих гостей при полном параде.
Реконструкция дорог в районе Ноябрьска завершилась в 2021 году, а в 2022 году работы стартовали и на Карамовском посту.
Тут установили яркую стелу, которая сияет огнями, для удобства водителей обустроена АЗС, есть зарядка для электромобилей. Но важен не только комфорт, но и безопасность.
Отремонтировали здание весового контроля, которое было построено в 2003 году. В здании заменили электропроводку, системы отопления, водоснабжения и канализации. Смонтирована система пожарной сигнализации. Фасад здания утеплен и облицован. Созданы комфортные условия для работы специалистов. В здании круглосуточно работают шестеро сотрудников транспортной безопасности и четыре оператора инспекционно-досмотрового комплекса.
Развивается и инфраструктура для водителей: на территории обустроили парковку для 46 легковых и 20 грузовых автомобилей. Следующим шагом развития поста станет строительство придорожного кафе и гостиницы. Этот проект реализует предприниматель из Ноябрьска.
Въездные ворота Ямала обрели качественно новый вид — вся трасса от Карамовского поста теперь соответствует современным стандартам. Сегодня исторический момент — на единственном сухопутном автомобильном въезде в стратегический регион поставили надёжный заслон.
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