Южные автомобильные ворота Ямала открылись после реконструкции

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Южные ворота Ямала (Карамовский пост ДПС) открыли после реконструкции и обновления инфраструктуры, также тут запущена в работу комплексная система безопасности. Вблизи Ноябрьска, на площади почти 100 тысяч м², разместились здание ДПС, инспекционно-досмотровый комплекс, здание весового контроля, заправочная станция, зарядка для электромобилей, парковки для грузовых и легковых автомобилей, стела Ямал и флагшток, реконструированы автомобильные дороги в сторону Ноябрьска, Муравленко и Сургута.

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Первым завершенным объектом стал пост ДПС — его капитально отремонтировали в августе этого года. Масштабное обновление провели впервые за 30 лет. Теперь наряд ГИБДД будет заниматься патрулированием круглосуточно и непрерывно. Ранее оно было периодическим.

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В двухэтажном здании площадью почти 200 м² обновили фасад и кровлю, внутреннюю отделку, заменили инженерные сети, сделали теплые полы, установили новые окна и двери, заменили лестничные марши, установили бронированные окна и двери, а открытый балкон переоборудовали в закрытый с витражным остеклением для лучшего обзора проезжей части в трех направлениях. Для дежурства инспекторов под балконом сделали специальный всесезонный наблюдательный пост.

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Возле здания ДПС восстановлена скважина водоснабжения, отремонтированы гаражи для автомобилей, которые предназначены как для служебного, так и частного транспорта.

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Полностью завершены работы по строительству стационарного инспекционно-досмотрового комплекса. Он предназначен для контроля и обследования крупногабаритных грузов, легковых и грузовых автомобилей. Ключевая задача — обнаружение контрафактной продукции, нелегальных или запрещенных грузов, предметов, взрывчатых и наркотических веществ, органики, оружия.

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Досмотр машин будут проводить инспекторы Службы технадзора ЯНАО. Для работы на Карамовском посту сформировано новое подразделение — служба досмотрового контроля. В его состав входит 17 специалистов, которые прошли специальную подготовку. Большинство из них — бывшие сотрудники правоохранительных органов.

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Благодаря высокой проникающей способности техники на начальном этапе вскрытие контейнеров и упакованных грузов не требуется. На мониторах инспекторов будет видно полное их содержимое. Специалист сможет его сверить с сопроводительными документами.

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Если по результатам досмотра транспорта с помощью «большого рентгена», произведённого в России, будут выявлены запрещенные предметы или не заявленный груз, транспорт будет направлен на детальный досмотр. Для разгрузки транспортных средств, в случае обнаружения запрещенных предметов, установлен специальный бокс и приобретен погрузчик. Для проверки днища автомобиля есть смотровая яма. Большой «рентген» будет работать круглосуточно.

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Здесь будут работать кинологи. Подозрительные автомобили на проверку отправят сотрудники ДПС. На Ямале понимают, какие угрозы безопасности сегодня присутствуют, поэтому в прошлом году сформирован ямальский отряд ОМОН, который дислоцируется в Ноябрьске.

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Комплекс уникальный, первый в России, который работает в двух режимах — гантри и портальном. Первый — гантри — будет работать зимой. За каждой въезжающей машиной будут закрываться ворота. Пропускная способность — от 12 до 25 машин в час. Летом комплекс будет работать в портальном режиме — ворота закрываться не будут, а транспорт будет проезжать сквозь досмотровый комплекс без остановки и высадки пассажиров.

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Уникальность этого комплекса ещё и в том, что он может работать на реверсивном движении, то есть как в направлении Салехарда, так и в направлении Сургута. ПО инспекционно-досмотрового комплекса имеет элементы искусственного интеллекта. На снимках автомобилей уже сейчас он может определять человека, а в дальнейшем будет обучен обнаруживать спрятанное в грузах оружие, взрывчатые вещества.

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Инфраструктура комплекса включает гаражный бокс для организации досмотра автотранспорта и его разгрузки при необходимости. Общая площадь бокса составляет 180 квадратных метров, что позволит обеспечить досмотр любого автомобиля. Площадь складского помещения — 360 квадратных метров.

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Флагшток финализирует большую работу по установке подобных сооружений во всех населённых пунктах Ямала.

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Теперь стратегический регион России встречает своих гостей при полном параде.

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Реконструкция дорог в районе Ноябрьска завершилась в 2021 году, а в 2022 году работы стартовали и на Карамовском посту.

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Тут установили яркую стелу, которая сияет огнями, для удобства водителей обустроена АЗС, есть зарядка для электромобилей. Но важен не только комфорт, но и безопасность.

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Отремонтировали здание весового контроля, которое было построено в 2003 году. В здании заменили электропроводку, системы отопления, водоснабжения и канализации. Смонтирована система пожарной сигнализации. Фасад здания утеплен и облицован. Созданы комфортные условия для работы специалистов. В здании круглосуточно работают шестеро сотрудников транспортной безопасности и четыре оператора инспекционно-досмотрового комплекса.

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© yanao.ru

Развивается и инфраструктура для водителей: на территории обустроили парковку для 46 легковых и 20 грузовых автомобилей. Следующим шагом развития поста станет строительство придорожного кафе и гостиницы. Этот проект реализует предприниматель из Ноябрьска.

© yanao.ru

© yanao.ru

© yanao.ru

© yanao.ru

© yanao.ru

© yanao.ru

© yanao.ru

© yanao.ru

Въездные ворота Ямала обрели качественно новый вид — вся трасса от Карамовского поста теперь соответствует современным стандартам. Сегодня исторический момент — на единственном сухопутном автомобильном въезде в стратегический регион поставили надёжный заслон.

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