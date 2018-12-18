Цех переработки молочной сыворотки открылся в Камышине Волгоградской области

18 декабря на площадке предприятия «Любимый город» в г. Камышин Волгоградской области открылся цех глубокой переработки молочной сыворотки.

Запуск новой технологической линии по переработке сыворотки мощностью 10 тонн в час повысит эффективность предприятия, расширит ассортимент продукции для здорового питания. Реализация проекта позволяет создать безотходное производство. Из сыворотки, остающейся при выпуске творога, будут получать ценный белок, который используется для производства йогуртов и других кисломолочных продуктов, а также востребован в качестве самодостаточной продукции.

Новый цех очень компактный, оснащен современным оборудованием, а его работой управляет всего один человек — оператор. Он следит за температурой, балансом, регулирует настройки.

— В час мы перерабатываем 10 тонн сыворотки, — рассказывает главный технолог предприятия Татьяна Толокова. — То, что раньше утилизировалось, теперь перерабатывается. Весь процесс автоматизирован и закрыт, благодаря чему получаем чистый и качественный белок. Его можно употреблять как самостоятельный продукт, так и в качестве улучшителя.

В сутки здесь могут перерабатывать до 200 тонн сыворотки и получать из нее 10 тонн микропартикулята, им же будут обогащать производимые здесь же кисломолочные продукты. В торговые сети Волгоградской области и 11 других регионов они начнут поступать уже с марта следующего года. Обогащенные продукты можно будет найти на прилавках по специальному значку, стоить они будут чуть дороже традиционной «кисломолочки», но зато будут намного полезнее.

Молоко на предприятие поступает от фермерских хозяйств, а также через централизованную закупку в личных подсобных хозяйствах Ольховского, Жирновского, Иловлинского, Фроловского, Котовского, Камышинского и Дубовского районов — создание новой линии способствует развитию кооперативного движения. Для этого есть свои молоковозы, которые каждый день разъезжают по селам и собирают сырье. Благодаря этому владельцы личных подсобных хозяйств и ферм получают стабильный рынок сбыта и доход.

Камышинское предприятие работает с 2001 года и занимается переработкой молока. Фирма выпускает около 60 наименований продукции, которую можно встретить на полках различных торговых сетей по всей России.

Раньше после переработки сырья оставалась сыворотка с примесями солей, которую приходилось утилизировать, а это наносило вред окружающей среде. С нового года по законодательству на такие производства положено устанавливать дорогостоящие очистные сооружения. Камышане эту задачу решили по-иному — организовали безотходное производство, сэкономив свои средства и пополнив линейку ассортимента полезным компонентом.

— Мы будем получать новый белковый продукт — микропартикулят, им можно обогащать мороженое, йогурты, соусы, кисломолочные продукты и делать их функциональными, то есть высокобелковыми и более полезными, — говорит представитель переработчика Ирина Иванова. — Это первый шаг к глубокой переработке и первый опыт, такого производства пока еще нет нигде в России.

Представитель компании — поставщика оборудования для цеха Сергей Баранов подтверждает это и отмечает дальновидность камышан, а также региональных властей, поддержавших этот проект.

— Разработкой оборудования и технологий для глубокой переработки молока наша компания занимается с 1937 года, — рассказывает он. — Системы позволяют сделать производство безотходным, это экономически выгодно. Год назад вместе с камышанами запустили пилотный проект. Мы им предложили технологию микропартикуляции творожной сыворотки, в результате чего получается сывороточный белок и лактоза. Для организма человека белок — вещь незаменимая, в нем много полезных веществ. Полученный из сыворотки белок идет как спортивное питание, и им можно обогащать низкокалорийные продукты, делая их более вкусными и полезными.

Сегодня в Волгоградской области работают 13 предприятий по переработке молока. Объем отгруженной ими продукции за 10 месяцев 2018 года составил 48 миллиардов рублей, индекс производства пищевых продуктов — 107,6%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство сливок выросло в 3,8 раза, сырной продукции — на 78,6%, творога — на 42,4%, сыров — на 26,5%, сливочного масла — на 6,1%.

https://vpravda.ru/ekonom...erabotke-syvorotki-63738/