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Производство

«Урал-инструмент-Пумори» освоил сборку новой модели фрезерного центра

  •  © uipumori.ru

Компания «Урал-инструмент-Пумори» освоила сборку еще одной модели — фрезерного обрабатывающего центра «УиП ВФ 550/1200».

По сравнению с уже выпускаемым «УиП ВФ 450/1000» новая модель имеет более мощный привод 16,5/11 кВт, размер стола 1200×550 мм с возможной нагрузкой 800 кг. Вес — 7 500 кг. На станке можно успешно выполнять как черновые операции (в том числе и силовое фрезерование), так и чистовую обработку поверхностей, требующих высокую точность исполнения, изделий из различных материалов, в том числе закаленной стали.

Совместное производство фрезерных обрабатывающих центров с ЧПУ осуществляется индийской группой компаний ACE Micromatic Group (Индия) и ООО «Урал-инструмент-Пумори» с 2015 года. Оборудование ACE сертифицировано по европейским стандартам и рекомендовано к применению в любой области машиностроения, в том числе и в аэрокосмической промышленности. Клиентами ACE являются такие гиганты машиностроения как Bosch, Honda, Toyota, 40% производственных площадок Индии оборудованы именно станками ACE Micromatic Group, что, несомненно, свидетельствует о его высоком качестве.

В конструкции станков особое внимание уделяется эргономичности: оптимальной высоте загрузки заготовок, свободному доступу к шпинделю, простоте удаления стружки и удобству проведения технического обслуживания.

Станки совместного российско-индийского производства «ACE-Пумори» пользуются хорошим спросом и успешно работают на ряде предприятий различных отраслей промышленности.

  •  © uipumori.ru

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https://uipumori.ru/news/pozdravlyaem-kollektiv-ooo-ural-instrument-pumori-s-vypuskom-novoy-modeli-frezernogo-obrabatyvayushch/

Урал-инструмент-Пумори, станкостроение
  • Нет аватара Захарка
    19.12.1812:53:39

    А кто производитель ЧПУ?

    #1093973
    • Akimich Akimich
      19.12.1814:01:15

      А статью прочитали? Совместно с индусами

      #1093990
      • Нет аватара Захарка
        19.12.1814:56:26

        Прочитал. Про производителя ЧПУ — ни слова. Или вы хотите сказать, что сами индусы лепят ЧПУ? Ну-ну.

        #1093995
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