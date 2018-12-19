«Урал-инструмент-Пумори» освоил сборку новой модели фрезерного центра

Компания «Урал-инструмент-Пумори» освоила сборку еще одной модели — фрезерного обрабатывающего центра «УиП ВФ 550/1200».

По сравнению с уже выпускаемым «УиП ВФ 450/1000» новая модель имеет более мощный привод 16,5/11 кВт, размер стола 1200×550 мм с возможной нагрузкой 800 кг. Вес — 7 500 кг. На станке можно успешно выполнять как черновые операции (в том числе и силовое фрезерование), так и чистовую обработку поверхностей, требующих высокую точность исполнения, изделий из различных материалов, в том числе закаленной стали.

Совместное производство фрезерных обрабатывающих центров с ЧПУ осуществляется индийской группой компаний ACE Micromatic Group (Индия) и ООО «Урал-инструмент-Пумори» с 2015 года. Оборудование ACE сертифицировано по европейским стандартам и рекомендовано к применению в любой области машиностроения, в том числе и в аэрокосмической промышленности. Клиентами ACE являются такие гиганты машиностроения как Bosch, Honda, Toyota, 40% производственных площадок Индии оборудованы именно станками ACE Micromatic Group, что, несомненно, свидетельствует о его высоком качестве.

В конструкции станков особое внимание уделяется эргономичности: оптимальной высоте загрузки заготовок, свободному доступу к шпинделю, простоте удаления стружки и удобству проведения технического обслуживания.

Станки совместного российско-индийского производства «ACE-Пумори» пользуются хорошим спросом и успешно работают на ряде предприятий различных отраслей промышленности.