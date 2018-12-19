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Транспорт и логистика

Вторая партия из 50 новых автобусов ЛИАЗ-529267 прибыла в Нижний Новгород

  •  © Фото из открытых источников

Еще 50 из 100 закупленных в этом году автобусов марки ЛИАЗ прибыли в Нижний Новгород. .

Первые 50 низкопольных автобусов большого класса, работающих на газомоторном топливе, город получил в конце ноября. На закупку 100 автобусов ЛИАЗ-529267 были привлечены федеральные деньги в размере 196 млн рублей, а также средства областного и муниципального бюджетов. Согласно условиям договора, платежи начнутся в 2020 году, в бюджете Нижегородской области на 2020−2021 годы запланировано около 450 млн рублей на уплату лизинговых платежей по этой партии.

В настоящее время ведется постановка новых автобусов на учет. Планируется, что они выйдут на наиболее востребованные жителями города маршруты в новом году. Увеличение автобусного парка позволит сократить интервалы движения.

  •  © stnmedia.ru

 http://xn--b1acdfjbh2accl...ews/lenta-novostey/84887/ 

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Нижний Новгород, общественный транспорт, автобусы
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