Машиностроительный завод «Титан» в Ростовской области модернизировал выпуск прицепов

Машиностроительный завод «Титан» — резидент ТОР «Гуково» в Ростовской области — запустил производство прицепов для грузовиков и сельхозтехники при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП). Инвестиции в проект составили 327 млн рублей, сообщила пресс-служба фонда. ФРП в 2017 году предоставил компании на покупку современного оборудования льготный заем на 150 млн рублей. Проект «Титана» стал 50-м производством, открывшимся в 2018 году при поддержке ФРП.

Средства займа были направлены на ремонт производственных площадей и модернизацию станочного парка. Это позволит увеличить ежегодный объем производства до 1260 единиц техники на общую сумму более 1 млрд рублей. Всего запланировано производство 27 базовых моделей техники. До 20% от общего объема произведенной продукции планируется поставлять в страны ближнего зарубежья — Армению, Беларусь, Казахстан, Азербайджан и Туркменистан.

Строительство завода «Титан» началось в 2016 году, тогда же предприятие одним из первых получило статус резидента ТОР. Компания производит прицепную технику под собственным брендом, надстройки на шасси грузовых автомобилей, запасные части, а также оказывает услуги по модернизации техники.

Модели техники включают самосвалы зерновозы, бортовые зерновозы, самосвалы для перевозки различных сыпучих грузов на шасси грузовых автомобилей, тракторные прицепы, уникальные, не имеющие аналогов в России, самосвальные прицепы с задней разгрузкой для инертных грузов.

Около 80% потребителей прицепной техники находится в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях — это сельхозпредприятия и строительные компании.