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Энергетика и ТЭК

«Газпром» завершил основной объём работ на линейной части «Силы Сибири»

  •  © cdni.rt.com

Основной объем работ на линейной части магистрального газопровода в Китай «Сила Сибири» завершен, приводит «Газпром» слова председателя правления концерна Алексея Миллера.

«На важный рубеж мы вышли в строительстве газопровода „Сила Сибири“ — завершили основной объем работ на его линейной части. Начинается обратный отсчет до начала первых поставок российского трубопроводного газа в Китай», — говорится в заявлении А.Миллера.

Строящийся газопровод «Сила Сибири» станет общей газотранспортной системой для Иркутского и Якутского центров газодобычи. «Газпром» планирует завершить строительство линейной части «Силы Сибири» до конца текущего года. На 2019 год запланировано устранение технологических разрывов после проведения испытаний. Начало подачи природного газа в газотранспортную систему КНР назначено на 20 декабря 2019 года.

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Газпром, Сила Сибири
  • Нет аватара Aleksgr8
    21.12.1818:32:52

    Тролим гейропу. Сдаётся мне Германия дрогнет под напором США и законсервируют стройку сп2 до 2021 пока не построят eugal. Укропы будут курить, а Китай на дешёвом газе помаленьку отбирать рынки у Европы. На судебных издержках от Германии можно будет отгрохать силу Сибири 2 и Балтийский завод спг

    Отредактировано: Aleksgr8~18:33 21.12.18
    #1094560
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