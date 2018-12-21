«Газпром» завершил основной объём работ на линейной части «Силы Сибири»

Основной объем работ на линейной части магистрального газопровода в Китай «Сила Сибири» завершен, приводит «Газпром» слова председателя правления концерна Алексея Миллера.

«На важный рубеж мы вышли в строительстве газопровода „Сила Сибири“ — завершили основной объем работ на его линейной части. Начинается обратный отсчет до начала первых поставок российского трубопроводного газа в Китай», — говорится в заявлении А.Миллера.

Строящийся газопровод «Сила Сибири» станет общей газотранспортной системой для Иркутского и Якутского центров газодобычи. «Газпром» планирует завершить строительство линейной части «Силы Сибири» до конца текущего года. На 2019 год запланировано устранение технологических разрывов после проведения испытаний. Начало подачи природного газа в газотранспортную систему КНР назначено на 20 декабря 2019 года.