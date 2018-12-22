«Клинцовский автокрановый завод» поставил 52 крана на газомоторном топливе ПАО «Газпром»

«Клинцовский автокрановый завод», ставший пионером в сфере производства автокранов на газомоторном топливе в России, передал крупную партию такой техники заказчику. Поставка осуществлена в адрес ПАО «Газпром».

В декабре заказчику передано 52 автокрана КС55713-5К-1 на газомоторном топливе. В линейке завода сейчас присутствует 2 модели автокранов на метане: КС55713-5К-1 и КС55713-1К-1. Кран КС55713-5К-1 базируется на полноприводном шасси КАМАЗ-43118-0003861-34. За счет использования метана экономия топлива может достигать 70% по сравнению с дизельными версиями. Грузоподъемность крана составляет 25 тонн, а длина стрелы 21 м. Максимальный грузовой момент — 80 тм / 784 (кНм).